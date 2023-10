Đak Pơ: Tặng 5 bình chữa cháy cho thôn phụ nữ kiểu mẫu

(GLO)- Ngày 9-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tặng Hội LHPN xã Tân An 5 bình chữa cháy nhân dịp xã ra mắt mô hình "Thôn phụ nữ kiểu mẫu" tại thôn Tân Bình. Hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Bình chữa cháy được bàn giao lại cho 4 tổ dân cư và chi hội trưởng phụ nữ thôn Tân Bình, đồng thời hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy để có thể xử lý phòng khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Tại lễ ra mắt, chương trình đã tuyên truyền các chỉ tiêu để xây dựng thôn phụ nữ kiểu mẫu, tập trung triển khai toàn diện với 8 tiêu chí, gồm 5 có: “Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có tri thức, có sức khỏe, có nếp sống văn hoá” và 3 sạch: “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”; nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy với phương châm “Mỗi hộ gia đình an toàn, cộng đồng được an toàn”…

Dịp này, Hội LHPN xã tặng 50 con heo đất cho hội viên phụ nữ để thực hành tiết kiệm; đặt kệ trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, OCOP của phụ nữ xã tại phòng 1 cửa của xã để giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ đến đông đảo người tiêu dùng.