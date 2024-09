Ngày 7/9, lãnh đạo Công an huyện Đạ Tẻh, cho biết: Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Quốc Oai điều tra vụ phá hoại nhiều cây sầu riêng xảy ra trên địa bàn xã.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng sớm cùng ngày, anh Cao Thành Trung (37 tuổi, ngụ Thôn 5, xã Quốc Oai) tá hỏa khi thấy hàng chục cây sầu riêng của gia đình bị kẻ xấu phá hoại. Trong đó, có 15 cây sầu riêng bị dùng dao chặt, cạo lóc hết vỏ ở gốc, số còn còn lại bị chặt nhiều nhát vào thân cây và chưa thể thống kê cụ thể.

Theo anh Trung, vườn sầu riêng của anh trồng gần 4 năm tuổi, hiện đã thu bói, dự kiến mùa sầu riêng năm 2025 tới sẽ cho thu hoạch chính.

Cũng theo anh Trung, thời gian gần đây anh không có mâu thuẫn gì với ai. Việc hàng chục cây sầu riêng bị phá hoại gây thiệt hại lớn về kinh tế của gia đình anh.

Hiện, Công an huyện Đạ Tẻh đã có mặt ghi nhận, khám nghiệm hiện trường để thống kê thiệt hại; đồng thời, làm việc với những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo HẢI ĐƯỜNG (LĐO)