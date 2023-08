Công an TP. Pleiku tìm chủ sở hữu xe ô tô LEXUS liên quan vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa phát đi thông báo tìm chủ sở hữu xe ô tô LEXUS liên quan vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tin liên quan Gia Lai: Tìm chủ sở hữu của 13 phương tiện mô tô

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Pleiku) đang điều tra, vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức phát hiện vào ngày 4-3-2023 tại TP. Pleiku” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 210 ngày 8-7-2023.

Cụ thể, ngày 4-3-2023, Công an TP. Pleiku mời người điều khiển xe ô tô gắn BKS 15A-189.88 vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba chợ Thống Nhất vào ngày 18-2-2023 lên làm việc. Qua làm việc người điều kiển phương tiện xuất trình: 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 063235; 1 Giấy chứng nhận kiểm định số DA 8924936 cấp cho xe ô tô gắn BKS 15A-189.88 có thông tin không trùng khớp với tra cứu phương tiện. Qua giám định Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) kết luận các tài liệu trên là giả.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tạm giữ 1 xe ô tô con nhãn hiệu LEXUS; Số loại: LX450H; màu sơn: Đen; số khung: JTJBC1BA1B2417529; số máy: J395151.

Quá trình điều tra, ông Trần Kiều Hưng (SN 1972, hộ khẩu thường trú tại thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) khai mua ô tô trên của người đàn ông tên Tiến (quê ở TP. Hải Phòng, không rõ nhân thân lai lịch, địa chỉ) vào năm 2019.

Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Pleiku) đề nghị ai là chủ sở hữu của chiếc xe ô tô nói trên liên hệ Đội Cảnh sát kinh tế-Công an thành phố Pleiku (số 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) để phối hợp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Nếu quá 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo mà không có ai đến liên hệ làm việc thì Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Pleiku) sẽ xử lý phương tiện theo quy định.