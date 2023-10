Công an Đồng Nai bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em đòi 2 tỉ đồng tiền chuộc.

Vào khoảng 21 giờ 20 ngày 2.10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An bắt được nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An) trên QL20, đoạn qua TT.Tân Phú (H.Tân Phú, Đồng Nai). Nguyễn Thanh Sơn là nghi phạm bắt cóc bé gái L.M.C. (3 tuổi, ở TP.Tân An, Long An) đòi 2 tỉ đồng tiền chuộc.

Theo thông tin ban đầu, vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 2.10. Sau khi bắt cóc cháu bé, Sơn chở bé về hướng TP.HCM rồi liên tục nhắn tin cho cha mẹ cháu bé yêu cầu chuyển nhanh 2 tỉ đồng tiền chuộc.

Ngay khi nhận tin báo, Công an tỉnh Long An triển khai lực lượng truy bắt. Sau khi xác định nghi phạm di chuyển lên TP.HCM và có khả năng hướng về Đồng Nai, Công an tỉnh Long An đã thông báo cho công an 2 địa phương này phối hợp chặn bắt.

Đến khoảng 21 giờ 20 cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nghi phạm di chuyển trên QL20 đoạn qua thị trấn Tân Phú (H.Tân Phú) nên tiến hành bắt giữ.

Khai nhận với công an, Sơn cho biết đã gửi bé gái tại một khách sạn ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) nhờ trông hộ. Về động cơ gây án, Sơn khai nợ nần vì cờ bạc nên nảy sinh ý định bắt cóc để kiếm tiền.