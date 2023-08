Công an Chư Prông linh hoạt vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

(GLO)- Thời gian qua, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã có nhiều giải pháp sáng tạo nhằm tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Lê Thanh Tấn-Trưởng Công an xã Ia Piơr-cho biết: Xã có 2.274 hộ với 11.499 khẩu, trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm hơn 73%. Hiện vẫn còn một bộ phận người dân tự chế tạo vũ khí để săn bắn, đi rừng gây ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình đó, Công an xã đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình về nguy cơ tiềm ẩn của vũ khí, vật liệu nổ trái phép; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý các đối tượng cố tình sử dụng súng tự chế. Bên cạnh đó, Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trái phép.

“Với mỗi người dân tự nguyện đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, chúng tôi hỗ trợ 300 ngàn đồng. Nhờ cách làm này, từ tháng 7 đến nay, người dân đã tự nguyện giao nộp cho Công an xã 14 khẩu súng săn, 10 khẩu súng tự chế, 2 linh kiện lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ và 1 ống ngắm”-Trung tá Tấn cho hay.

Anh Triệu Văn Bảy (thôn 8, xã Ia Piơr) chia sẻ: “Được cán bộ Công an xã đến nhà tuyên truyền, vận động, tôi hiểu rõ việc cất giữ, sử dụng súng tự chế là vi phạm pháp luật. Vì vậy, tôi đã mang khẩu súng tự chế đến giao nộp cho Công an xã. Tôi còn động viên người dân trong thôn ai có súng phải giao nộp cho Công an xã để tránh những việc đáng tiếc có thể xảy ra, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương”.

Tương tự, Công an xã Ia Mơr cũng chủ động tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đại úy Trịnh Ngọc Thạch-Trưởng Công an xã-thông tin: Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã phát động chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy vở, bút, cặp, chén bát và quần áo”. Chương trình này được thực hiện liên tục nhằm khuyến khích người dân tự nguyện mang vũ khí, vật liệu nổ đến giao nộp. Tính đến ngày 21-8, Công an xã đã tiếp nhận 27 khẩu súng tự chế và 6 linh kiện lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp.

Được cán bộ Công an xã trực tiếp đến nhà tuyên truyền, vận động, anh Siu Thọ (làng Klah, xã Ia Mơr) đã giao nộp 1 khẩu súng tự chế và được nhận lại 2 chiếc cặp sách cho con. Anh Thọ nói: “Trước đây, tôi sử dụng súng để đi săn theo thói quen. Được cán bộ tuyên truyền, vận động, tôi hiểu việc sử dụng súng là sai, gây nguy hiểm cho người khác. Sau khi giao nộp, tôi đã ký cam kết không tàng trữ, sử dụng súng tự chế và tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật”.

Nhờ lực lượng Công an huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng kíp, 14 khẩu súng săn, 3 khẩu súng hơi, 52 khẩu súng tự chế, 43 viên đạn, 1 công cụ hỗ trợ, 54 vũ khí thô sơ, 16 linh kiện lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ; 1 đồ chơi nguy hiểm, 6 quả đạn, 1 ống ngắm.

Thượng tá Nguyễn Anh Sơn-Trưởng Công an huyện Chư Prông-cho biết: Hàng năm, Công an huyện chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời, tăng cường tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các xã, thị trấn trên toàn huyện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Công an các xã, thị trấn cũng triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Nhờ đó mà ngày càng có nhiều người dân tự giác giao nộp cũng như không chế tạo, sử dụng vũ khí. Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, Công an huyện sẽ tăng cường bám nắm địa bàn nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.