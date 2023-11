Chủ tịch Công ty Mỹ Hạnh bị bắt vì lừa đảo trồng Sâm Ngọc Linh

Tin liên quan Kon Tum: Thu hồi giấy xác nhận trồng sâm Ngọc Linh của 1 doanh nghiệp

Ngày 10/11, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Sau khi tống đạt các quyết định, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong thời gian từ khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, có địa chỉ tại số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành lập (ngày 14/8/2017) đến tháng 11/2022, Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980, trú tại B7 Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc Công ty có dự án đầu tư trồng cây Sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh trên cả nước, mang lại lợi nhuận cao.

Thông qua “dự án” này, Phạm Mỹ Hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỷ đồng.

Để các nhà đầu tư tin tưởng, Hạnh đã sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ, song thực chất, đó chỉ là chiêu trò “mỡ nó rán nó." Số tiền Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư được Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an quận Cầu Giấy xác định là đặc biệt lớn.

Hành vi của Phạm Mỹ Hạnh có đủ yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin phản ánh nhiều người dân kéo đến trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi góp vốn đầu tư vào dự án trồng Sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam và Kon Tum của công ty này.

Thậm chí, một số người dân còn viết đơn tố giác gửi Công an quận Cầu Giấy vào cuộc điều tra làm rõ về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua quảng cáo, giới thiệu đang đầu tư dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh tại tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, sau đó huy động người dân góp vốn.

Để phục vụ công tác nắm tình hình, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động của công ty nêu trên, Công an quận Cầu Giấy đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông (Kon Tum) đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến thủ tục pháp lý, hoạt động trồng, sản xuất các sản phẩm Sâm Ngọc Linh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, cũng như của Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông do bà Phạm Thị Mỹ Hạnh là người đại diện.

Trong công văn trả lời của Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông khẳng định hiện nay, việc trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum chỉ thực hiện tại các xã được cấp chỉ dẫn địa lý thuộc hai huyện là Tu Mơ Rông và Đăk Glei.

Tại huyện Kon Plông chưa triển khai trồng Sâm Ngọc Linh và Dự án Nông trại hữu cơ Tuyết Sơn của Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông do bà Phạm Thị Mỹ Hạnh là người đại diện không có nội dung đầu tư trồng Sâm Ngọc Linh.