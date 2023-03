Tin liên quan Nguồn vốn tín dụng tập trung vào lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh

Huy động vốn tại địa bàn để góp phần bổ sung nguồn vốn cho vay luôn là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động ngân hàng nói chung. Tại Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chư Sê, tổng dư nợ tín dụng hiện hơn 386 tỷ đồng với 10.661 khách hàng. Với quy mô tín dụng như trên, việc đảm bảo các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay và kế hoạch tăng trưởng tín dụng hàng năm luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Đình Lý-Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chư Sê-cho biết: “Chúng tôi xác định công tác huy động vốn tại địa bàn luôn có nhiều áp lực, khó khăn về giá vốn huy động, chính sách dành cho khách hàng. Với đặc thù của hoạt động tín dụng chính sách, chúng tôi chọn hướng đi từ nền khách hàng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với món tiền gửi nhỏ lẻ nhất, kiên trì từng bước một để xây dựng nguồn huy động từ dân cư, các tổ vay vốn theo phương châm “kiến tha lâu đầy tổ”.

Thông qua mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn, các điểm giao dịch xã, Phòng Giao dịch đã đẩy mạnh tuyên truyền về kênh huy động tiết kiệm của NHCSXH, đa dạng hóa các hình thức sản phẩm huy động tiền gửi như: gửi góp mỗi tháng, gửi tiết kiệm theo kỳ hạn, thông tin về các mức lãi suất huy động tương đương với ngân hàng thương mại. Nhờ đó, nguồn vốn huy động nhỏ lẻ từ trong dân theo các hướng đã đổ về kênh huy động tiết kiệm. Đáng chú ý, 100% tổ tiết kiệm và vay vốn đã tham gia gửi tiết kiệm, bình quân mỗi hộ vay gửi tiết kiệm 2 triệu đồng, 15 điểm giao dịch xã đều phát sinh giao dịch nhận tiền gửi hàng tháng.

Chia sẻ về công tác huy động vốn, ông Rơ Mah Gim-Tổ trưởng Tổ vay vốn làng Grai Mek (xã Chư Pơng) cho hay: “Bà con trong tổ vay rất thích hình thức gửi góp hàng tháng vì phù hợp với khả năng, điều kiện gia đình. Chỉ cần có dư 50-100 ngàn đồng là tự nguyện gửi góp tại tổ vay để cuối năm có dư ra một khoản tiền. Cũng nhờ gửi góp qua tổ mà bà con tạo thành thói quen tiết kiệm”.

Không chỉ phát huy hiệu quả của kênh huy động tiết kiệm qua tổ, Phòng Giao dịch còn thực hiện có hiệu quả các giải pháp khai thác tiềm năng từ nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư. Ông Nguyễn Văn Bẩy (tổ dân phố 5, thị trấn Chư Sê) chia sẻ: “Tôi tin tưởng lựa chọn gửi tiền tiết kiệm vào NHCSXH vì đây là ngân hàng do Chính phủ thành lập để giúp đỡ các đối tượng chính sách. Tôi gửi tiền thì có tiền lãi, ngân hàng có tiền cho người dân vay vốn, người nghèo được giúp đỡ. Tôi thấy như vậy rất có ích cho mình và cho cộng đồng”. Cùng chung suy nghĩ, ông Lê Văn Sinh (làng Tok Roh, xã Ia Blang) nêu ý kiến: “Tôi dành dụm nhiều năm mới có được một khoản tiền nên chọn gửi tại NHCSXH, lãi suất cũng ổn định. Ngân hàng có điểm giao dịch ngay tại xã nên việc gửi tiền rất thuận tiện cho khách hàng khi có nhu cầu”.

Nhờ thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp huy động các nguồn lực bổ sung cho hoạt động tín dụng chính sách, tổng nguồn vốn của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chư Sê đến ngày 11-3 đạt 387,3 tỷ đồng, tăng hơn 9 tỷ đồng so với đầu năm (tỷ lệ tăng 2,39%). Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 53,7 tỷ đồng, tăng 7,4 tỷ đồng so với đầu năm. Thông qua kết quả này, ông Nguyễn Đình Lý cho biết thêm: “Một điểm rất đáng ghi nhận là số huy động tiền gửi từ tổ chức, dân cư và huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ đều có sự tăng trưởng so với đầu năm. Tăng cao nhất là tiền gửi tiết kiệm dân cư. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động cạnh tranh, việc giữ ổn định nguồn vốn đã khó, chưa kể đến việc tăng trưởng. Nên với kết quả này dù khá khiêm tốn song là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu”.