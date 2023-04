Chư Prông: Tỷ lệ giải quyết các đơn thư đạt 100%

Ngày 20-4, đoàn giám sát do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND huyện Chư Prông về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Cùng đi có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Chư Prông, thời gian qua, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân giảm so với trước. Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo giải quyết đơn thư kịp thời, đúng trình tự các vụ việc, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhìn chung công tác tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của UBND huyện đối với các đơn do HĐND tỉnh, HĐND huyện chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 1-2023 đã được UBND huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ giải quyết các đơn thư do HĐND tỉnh, HĐND huyện chuyển đến đạt 100%, các đơn thư của công dân được xử lý đúng thẩm quyền và được UBND huyện, UBND các xã, thị trấn giải quyết, trả lời theo đúng trình tự, thủ tục quy định, không có đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Từ đầu nhiệm kỳ (năm 2021) đến tháng 1-2023, UBND huyện tiếp nhận 3 đơn của công dân (1 đơn tố cáo và 2 đơn kiến nghị) do HĐND tỉnh, HĐND huyện chuyển đến. Đến nay, UBND huyện và UBND xã đã giải quyết xong 3/3 đơn theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, đạt tỷ lệ 100%, nội dung chủ yếu liên quan đến việc đền bù, hỗ trợ diện tích đất liên quan đến công trình điện gió, thiệt hại cây trồng do mưa bão, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian qua, Chủ tịch UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư nên công tác tiếp công dân đã đi vào nền nếp, kết quả giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt cao, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Các cơ quan chức năng huyện đã phát huy tốt vai trò tham mưu trong việc đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư nên việc tiếp nhận, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cơ bản đúng quy định; tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được nâng lên đáng kể.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tham gia ý kiến về những tồn tại, hạn chế trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư. Cụ thể, tại một số xã còn hạn chế một số vụ việc cán bộ tiếp công dân chưa giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo đúng thẩm quyền, dẫn đến công dân bức xúc gửi đơn thư vượt cấp. Công tác hòa giải, đối thoại, thuyết phục trong giải quyết một số vụ việc chưa được làm tốt dẫn đến hiệu quả giải quyết còn một số mặt hạn chế.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình cơ bản thống nhất với nội dung trong báo cáo; việc giải quyết đơn, thư của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực; việc giải quyết đơn thư cơ bản đảm bảo đúng quy trình. Thời gian tới, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Chư Prông tăng cường công tác kiểm tra quản lý đất đai; công khai quy hoạch trên địa bàn huyện; có biện pháp chấn chỉnh những hạn chế tồn tại trong việc giải quyết đơn, thư theo báo cáo của huyện; tăng cường công tác phổ biến pháp luật đến người dân; cần bồi dưỡng tập huấn đối với đội ngũ cán bộ xử lý đơn, thư; giải quyết kịp thời theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.