Vòng 25 V.League 2022: Hoàng Anh Gia Lai thắng nghẹt thở Thanh Hóa trên sân khách

(GLO)- Dù phải chơi trên sân khách nhưng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã nhập cuộc đầy hứng khởi trước Thanh Hóa trong trận cầu cởi mở chiều 13-11. Các ngôi sao của đội bóng Phố núi đã "nổ súng" mang về chiến thắng quý giá nhằm hướng đến mục tiêu lọt vào tốp 5.





Đội bóng HAGL hành quân đến Thanh Hóa với rất nhiều sự tự tin khi đây là sân đấu mà họ thường có kết quả tích cực trong những năm gần đây. Trong khi đó, Thanh Hóa không phải là đối thủ quá đáng gờm khi đang xếp sau chính đội bóng Phố núi trên bảng xếp hạng do thua về chỉ số phụ. 2 đội đều có tâm lý khá thoải mái vì không phải bận tâm đến cuộc đua trụ hạng mà đều hướng đến mục tiêu lọt vào tốp 5. Do đó, trận đấu đã diễn ra một cách cởi mở với tiết tấu nhanh và hấp dẫn. Đội khách là những người chủ động chơi tấn công khi hàng công của họ đón chào sự trở lại của Bruno.



Và trong một ngày thiếu vắng Công Phượng do gặp chấn thương, HAGL đã bất ngờ có một thế trận tấn công khoáng đạt. Những pha phối hợp của đội khách tỏ ra tương đối thanh thoát với tốc độ luân chuyển bóng nhanh và nhịp nhàng. Ngay ở phút thứ 9, trong một pha phối hợp như vậy, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Kiatisak đã có bàn thắng sớm. Văn Toàn sau một pha bứt tốc bên cánh phải đã căng ngang thuận lợi cho Minh Vương băng vào dứt điểm đầy tinh tế đánh bại thủ thành Xuân Hoàng. Đây đã là bàn thắng thứ 2 liên tiếp của tiền vệ số 8 cho đội bóng Phố núi.

Minh Vương (phải) đã có bàn thắng tinh tế mở tỷ số cho HAGL. Ảnh: Văn Ngọc





Chơi trên sân nhà trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, đội bóng xứ Thanh cũng không muốn trắng tay trước đối thủ đã gieo sầu cho họ ở lượt đi. Thanh Hóa đã đẩy cao đội hình để dồn HAGL về phần sân nhà. Họ sở hữu những cái tên là người cũ của HAGL có kỹ thuật khéo léo và chơi đầy nỗ lực như Thành Long, A Mít ở tuyến giữa. Dẫu vậy, HLV Kiatisak đã chỉ đạo các học trò chơi pressing quyết liệt ngay khi bóng lăn qua phần sân đội nhà. Khu trung tuyến tỏ ra khá nóng khi các tiền vệ của HAGL không ngần ngại phạm lỗi với các cầu thủ đội chủ nhà để phòng ngự từ xa.



Bởi vậy, nhịp độ trận đấu thường bị ngắt quãng bởi những tranh chấp ở khu vực trung lộ. Tuy nhiên, hàng thủ của đội khách vẫn có những thời điểm lơi lỏng để những mũi nhọn của Thanh Hóa có cơ hội tiếp cận khung thành của Tuấn Linh. Phút 44, tiền đạo Xuân Hùng nhận đường chọc khe của đồng đội thoát xuống đối mặt với người gác đền bên phía HAGL nhưng cú dứt điểm của anh là không đủ hiểm hóc để mang về bàn thắng san bằng cách biệt cho đội nhà.



Thế trận cởi mở tiếp tục được 2 đội duy trì trong hiệp 2 khi HAGL đã dội gáo nước lạnh cho đối thủ vào thời điểm trận đấu bước sang phút 48. Trong một pha phản công sắc lẹm, Văn Toàn có pha bứt tốc mạnh mẽ rồi vượt qua cả thủ thành đối phương ghi bàn vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0. Dẫu vậy, đội chủ nhà cũng không phải hụt hẫng quá lâu khi có được thành quả sau khoảng thời gian hãm thành tạo ra sức ép tốt về HAGL. Phút 58, đội trưởng Hoàng Đình Tùng nhận bóng trong vòng cấm địa rồi xoay xở dứt điểm quyết đoán rút ngắn cách biệt 1-2 cho Thanh Hóa.



Sau bàn gỡ, Thanh Hóa càng chơi càng hay trong khi HAGL có dấu hiệu hụt hơi. Đội bóng Phố núi chơi tương đối bị động trong thế trận tấn công ào ạt của đội chủ nhà. Trong nỗ lực cản phá tình huống xâm nhập vòng cấm của Đình Tùng, trung vệ An Hae-see đã phạm lỗi với tiền đạo đội chủ nhà và chịu quả phạt 11 m. Ngoại binh Pinto đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm penalty để đánh bại Tuấn Linh mang về bàn thắng san bằng cách biệt 2-2.



Những tưởng sau lợi thế về mặt tinh thần sẽ giúp Thanh Hóa tạo ra cuộc lội ngược dòng, nhưng HAGL một lần nữa khiến khán giả xứ Thanh phải ngỡ ngàng. Phút 87, Minh Vương tạt bóng chuẩn xác cho Văn Toàn băng vào đánh đầu dội sà ngang bật ra đúng vị trí của Tuấn Anh để tiền vệ người Thái Bình đệm bóng dễ dàng nâng tỷ số lên 3-2.



Khoảng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu là không đủ để Thanh Hóa có bàn thắng gỡ hòa. Chiến thắng này giúp HAGL tiệm cận với mục tiêu tốp 5 trước khi trở về sân nhà đón tiếp tân vương Hà Nội FC.



LÊ VĂN NGỌC