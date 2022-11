Phố núi Pleiku rộn ràng đón World Cup

(GLO)- Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã cận kề và trái bóng của World Cup 2022 sắp sửa lăn trên sân cỏ. Hòa cùng không khí cuồng nhiệt trên toàn thế giới, người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cũng rộn ràng chờ đón màn trình diễn của các ngôi sao bóng đá trên đất Qatar.

Thị trường ti vi hút khách

Đến hẹn lại lên, trước mỗi sự kiện thể thao lớn của thế giới như Euro hay World Cup, thị trường ti vi lại trở nên sôi động với nhu cầu tăng cao. Đặc biệt, World Cup 2022 được tổ chức vào dịp cuối năm nên sức mua của khách hàng cũng tăng. Nhiều người sẵn sàng trút hầu bao để đầu tư những chiếc ti vi mới với hy vọng được trải nghiệm một kỳ World Cup trọn vẹn, hấp dẫn.

Nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, các cửa hàng điện máy lớn tại TP. Pleiku đã tung ra nhiều “chiêu” khuyến mại. Siêu thị Điện máy Chợ Lớn (đường Phan Đình Phùng) tổ chức chương trình lễ hội ti vi chào đón World Cup 2022 với các dòng ti vi Samsung, LG, Sony… và tặng thêm bộ phiếu mua hàng trị giá 8 triệu đồng.

Siêu thị Điện máy Xanh (đường Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) chuẩn bị nhiều ti vi màn hình lớn để bán trước mùa World Cup. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Trong khi đó, Siêu thị Điện máy Xanh (đường Nguyễn Tất Thành) lại tung ra chương trình “Đổi TV to, đón World Cup trúng 1 tỷ đồng” áp dụng từ ngày 1-11 đến 15-12-2022. Cùng với đó, hầu hết mặt hàng ti vi đều được giảm giá, có sản phẩm giảm đến 45%. Anh Võ Đình Nghĩa-Quản lý Siêu thị Điện máy Xanh-cho hay: “World Cup năm nay diễn ra đúng vào thời điểm vàng để mua sắm. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, chúng tôi xuất kho nhiều mặt hàng ở các phân khúc khác nhau. Với số tiền 15-20 triệu đồng là đã có thể sở hữu một chiếc ti vi từ 65 inch trở lên. Ngày thường, Siêu thị bán khoảng 6-7 chiếc thì nay sức mua của người dân đã vào khoảng 10-12 chiếc/ngày. Khả năng khi World Cup bắt đầu khởi tranh, sức mua có thể sẽ còn cao hơn”.

Anh Nguyễn Văn Hữu (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) hồ hởi cho biết: “Gia đình tôi rất mê coi bóng đá và thích nhất là đội tuyển Brazil. Hiện ở nhà chỉ có chiếc ti vi 43 inch xem không đã mắt. Vậy nên, mùa World Cup năm nay, tôi quyết tâm đầu tư chiếc ti vi 65 inch để rủ bạn bè đến cùng xem và cổ vũ cho các đội bóng”.

Hàng quán sẵn sàng phục vụ “thượng đế”

Nhiều người muốn mua ti vi để xem bóng đá tại nhà, nhưng cũng có không ít người lại muốn tận hưởng không khí bóng đá ở nơi nhà hàng, quán cà phê... để cảm nhận sự cuồng nhiệt của các trận đấu. Do đó, nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống tại Pleiku cũng đã đầu tư trang-thiết bị để sẵn sàng phục vụ khán giả. Quán cà phê The One 1 (đường Hai Bà Trưng) từ lâu được xem là “thủ phủ” của những tín đồ làng túc cầu tại Phố núi. Căn nhà 2 tầng với khoảng 30 bàn, cùng một thời điểm, quán cà phê này có thể đón khoảng 150 khách.

Chị Nguyễn Thị Thúy Vân-Chủ quán The One 1-chia sẻ: “Hiện tại, quán có khoảng 15 chiếc ti vi 70-85 inch cùng 1 bộ máy chiếu. Không chỉ bán nước uống, quán cũng phục vụ thêm các loại bánh để... chống đói cho khách, nhất là những trận đấu bóng đá khuya. Chúng tôi sẽ phục vụ theo nhu cầu của khách, khi nào còn người xem thì quán vẫn mở, dù là các trận đấu muộn”.

Nhiều quán nhậu cũng đã sẵn sàng chào đón thực khách đến xem World Cup. Quán nhậu bình dân Đầu Làng (đường Lê Thị Hồng Gấm) là một trong những địa điểm có sức chứa khoảng hơn 200 khách đã trang bị nhiều màn hình ti vi, máy chiếu ở nhiều góc quán và trong các phòng riêng kín đáo. Chủ quán Lê Xuân Vinh cho hay: “Những giải đấu có đội tuyển Việt Nam đá, rất đông khách đến quán xem cổ vũ bởi không gian thoáng mát, có ti vi và máy chiếu màn hình lớn. Mùa World Cup này, chúng tôi cũng đã chuẩn bị kỹ càng về khâu kỹ thuật, món ăn cũng như chương trình khuyến mãi để khách được thưởng thức các trận bóng cùng bạn bè”.

Cũng có không gian rộng rãi, thoáng đãng, thuận lợi cho việc tập trung đông người để xem bóng đá, quán nhậu Hương Lúa (đường Trần Quý Cáp) lần đầu tiên đầu tư hệ thống máy chiếu cùng bộ đầu thu K+ để phục vụ khách hàng. Chị Trần Thị Anh Thư-Chủ quán-bày tỏ: “Quán bố trí không gian có thể đón khoảng 100 khách cùng đến cổ vũ cho các đội bóng. Hy vọng World Cup lần này sẽ bùng nổ và không khí sôi động của bóng đá sẽ trở lại với người dân Pleiku”.