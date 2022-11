Chia điểm với Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai rớt khỏi tốp 5

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có một trận đấu đầy hứng khởi trước nhà tân vương Hà Nội FC chiều 19-11 trên sân nhà Pleiku. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội bóng Phố núi là không đủ để họ cán đích ở vị trí thứ 5 khi chỉ giành được 1 điểm.





Tuy không còn mục tiêu về điểm số nhưng huấn luyện viên (HLV) Kiatisak vẫn tung ra đội hình được xem là mạnh nhất của mình ngoại trừ sự vắng mặt của Công Phượng do chấn thương. Trong khi đó, chiến lược gia người Hàn Chun Jae-ho lại đưa ra đội hình với nhiều cầu thủ vốn quen trên băng ghế dự bị như Đức Huy, Tấn Sinh, Văn Vĩ, Thái Quý… Các trụ cột như Văn Hậu, Văn Quyết, Thành Chung ví nhiều lý do khác nhau đều đã không thể góp mặt.

HAGL đã giữ lại 1 điểm trước nhà đương kim vô địch nhưng không đủ để vào tốp 5. Ảnh: Văn Ngọc



Bước vào trận đấu, HAGL là đội bóng chứng tỏ được khát khao giành chiến thắng hơn với việc sớm dâng cao đội hình chơi tấn công. Rõ ràng Zico Thái muốn hạ gục Hà Nội FC ở trận đấu cuối cùng của V.League 2022 để tạo tiền đề cho cuộc tái đấu ở bán kết Cúp Quốc gia. Phút 15, suýt chút nữa đội chủ sân Pleiku đã vươn lên dẫn trước sau pha chọc khe sắc lẹm của Văn Toàn cho Brandao. Tiếc rằng cú chích mũi giày của tiền đạo người Brazil đã đưa bđi sạt cột dọc.



Sau khoảng thời gian nửa đầu hiệp 1 nhường thế trận cho HAGL, đội bóng Thủ đô dần bắt nhịp với trận đấu. Họ đã có những pha phối hợp sắc nét để uy hiếp khung thành của Tuấn Linh. Phút 33, ngoại binh Lucao đã khiến khung gỗ của đội chủ nhà rung chuyển với cú sút dội sà ngang ở cự ly khoảng 11 m. Dẫu vậy, Hà Nội FC cũng không phải nuối tiếc quá lâu bởi chỉ ít giây sau, Tuấn Hải đã bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ đường tạt bóng thuận lợi của đồng đội.



Bị dẫn bàn, đội bóng Phố núi như bừng tỉnh và tấn công ào ạt về phía đối phương. Thực tế các cầu thủ HAGL đã liên tiếp tạo ra những cơ hội để đặt khung thành của đội khách vào tình trạng báo động đỏ. Phút 35, Văn Thanh xoay xở gọn gẽ trong vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc nhưng Văn Công đã bay người xuất thần cản phá. 3 phút sau, cũng chính người gác đền số 18 đã thi đấu xuất sắc một cách khó tin để khước từ 2 pha dứt điểm liên tiếp của Văn Toàn và Hồng Duy.

Hà Nội FC (phải) không thể giành chiến thắng dù đã ghi bàn dẫn trước. Ảnh: Văn Ngọc





Đội bóng của bầu Đức đã có một thế trận tốt trước đối thủ ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, mọi thứ không còn dễ dàng với đội chủ nhà khi Hà Nội FC đã chủ động chơi chậm với hàng phòng ngự đông người. HLV Chun Jae-ho đã tung vào sân 2 cầu thủ có xu hướng phòng ngự là Bùi Hoàng Việt Anh và Đậu Văn Toàn. Thậm chí từ phút 65, ông thầy người Hàn rút cả tiền đạo cắm Lucao để đưa vào một hậu vệ là Văn Dũng. Với những sự thay đổi này, Hà Nội FC chỉ cắm duy nhất Tuấn Hải trên hàng công.



Ở bên kia chiến tuyến, HLV Kiatisak cũng đã rút Bảo Toàn rời sân để đưa Xuân Trường vào giữ vị trí khu trung tuyến nhằm đẩy Minh Vương lên cao hỗ trợ cho Văn Toàn và Brandao. Dẫu vậy, các miếng đánh của HAGL vẫn không mang lại hiệu quả trước hàng thủ được bố trí chặt chẽ của đội khách. Mũi nhọn Brandao đã bị phong tỏa bởi những hậu vệ to cao của Hà Nội FC. Trong khi đó, Văn Toàn cũng không có nhiều khoảng trống để thực hiện những pha bứt tốc thường thấy.



Trước sự bế tắc này, vị thuyền trưởng của HAGL đã có một quyết định bất ngờ khi rút Brandao rời sân để đưa vào cầu thủ trẻ sinh năm 2001 Lê Hữu Phước. Khi tiền vệ này chưa thể tạo ra sự khác biệt thì đội chủ nhà bỗng có được bàn thắng một cách bất ngờ. Phút 72, cầu thủ vào sân thay người Văn Dũng đã có pha xử lý non nớt trong vòng cấm khi phạm lỗi với trung vệ An Sae-hee trong lần cầu thủ người Hàn lên tham gia tấn công. Trên chấm 11 m, Văn Thanh đã đánh lừa được thủ thành Văn Công để san bằng cách biệt 1-1.

Văn Toàn đã có những cơ hội đối mặt với thủ thành Văn Công nhưng không thể chiến thắng. Ảnh: Văn Ngọc





Có lợi thế tinh thần sau bàn gỡ, HAGL đã chơi tương đối khoáng đạt. 5 phút sau, suýt chút nữa Văn Toàn đã đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước sau đường chuyền bóng tinh tế của Minh Vương. Nhưng trong pha đối mặt với Văn Công, tiền đạo số 9 đã dứt điểm chéo góc đưa bóng đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của khán giả nhà.



Không muốn kết thúc mùa giải với một kết quả tiêu cực, HLV Chun Jae-ho đã đưa Hùng Dũng vào cầm trịch khu trung tuyến. Nhờ đó, Hà Nội FC có một thế trận chắc chắn hơn để hạn chế những pha tấn công đầy hưng phấn của đội chủ sân Pleiku. Tỷ số hòa 1-1 được bảo toàn đến khi trận đấu kết thúc. Trong khi đó, ở sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đã vượt qua Nam Định với tỷ số 2-1, đồng nghĩa với việc họ chiếm lại tốp 5 của HAGL và đẩy đội bóng Phố núi xuống vị trí thứ 6 khi mùa giải V.League 2022 kết thúc.



LÊ VĂN NGỌC