Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 'khủng' cỡ nào?

Ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam phải gặp những thử thách cực đại khi nằm cùng bảng với đương kim vô địch và đương kim á quân thế giới.





Vui vì được đối đầu với tinh hoa thế giới



Hôm qua 22.10, lá thăm may rủi đã đưa tuyển Việt Nam (VN) nằm cùng bảng E với Mỹ, Hà Lan và đội thắng ở nhóm A vòng play-off liên lục địa nhóm A giữa 3 đội Thái Lan, Cameroon, Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, Mỹ và Hà Lan là 2 đội bóng đã lọt vào trận chung kết World Cup nữ 2019. Sau đó, đội Mỹ đã đăng quang ngôi vô địch khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 và hiện đang đứng số 1 trên bảng xếp hạng của FIFA. Tính đến nay, sau tổng cộng 8 kỳ World Cup nữ, đội Mỹ có đến 4 lần đăng quang vào các năm 1991, 1999, 2015 và 2019. Ở 4 lần còn lại, tuyển Mỹ về nhì 1 lần và có 3 lần cán đích ở vị trí thứ 3. Trong khi đó, đội tuyển nữ Hà Lan đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng bóng đá nữ của FIFA. Đương kim á quân World Cup cũng từng vô địch châu Âu (EURO nữ) năm 2017 và lọt đến tứ kết năm 2022.





Tuyển nữ VN sẵn sàng tâm thế đến World Cup 2023. Ảnh: Ngọc Dương



Trả lời Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung (ông có mặt trực tiếp trong lễ bốc thăm tại New Zealand) nhấn mạnh: “Đã xác định vào đến vòng chung kết World Cup là sẽ gặp những đối thủ cực mạnh. Và đúng như chúng ta chờ đợi, tuyển VN được đối mặt với những tinh hoa của bóng đá nữ thế giới. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi vì bóng đá nữ VN lần đầu được đụng độ với những đội tuyển rất hay, rất giỏi. Đương kim vô địch World Cup - đội Mỹ, đương kim á quân - đội nữ Hà Lan đều là những đối thủ mà nếu chúng ta không đi World Cup thì làm sao có cơ hội mời họ đến VN thi đấu, mà những đội này cũng khó lòng mời VN thi đấu giao hữu bởi trình độ giữa chúng ta với họ là rất chênh lệch.



Tôi dự đoán có thể Bồ Đào Nha sẽ thắng ở vòng play-off để cùng bảng với chúng ta. Được đá với đội đẳng cấp hơn, tuyển nữ VN sẽ được nâng tầm cả về chuyên môn, bản lĩnh để từ đó tiếp tục có sự chuẩn bị tốt cho ASIAD và vòng loại thứ 2 Olympic diễn ra trong năm 2023”.



Trả lời báo chí, tiền vệ Lindsey Horan của tuyển Mỹ nói cô rất vui khi cùng bảng với tuyển VN, vì: “Gặp đối thủ này ngay trận đầu tiên sẽ là một thuận lợi, giúp chúng tôi có cơ hội lớn để đi tiếp. Tôi hy vọng hai đội sẽ cống hiến một trận đấu hay cho khán giả”. Còn HLV Andries Jonker của đội nữ Hà Lan lại cho biết: “Kết quả bốc thăm khiến chúng tôi sẽ phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị. Tôi chưa biết gì về đội nữ VN nhưng không phải vì thế mà chúng tôi chủ quan. Đã vào đến đây đều là đội mạnh cả”.

Đã đi World Cup là nhất định không mang theo… mì gói



HLV Mai Đức Chung chia sẻ thêm thông tin thú vị: “Đúng là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Trước đây, mỗi lần ra nước ngoài thi đấu ở các giải quốc tế, chúng ta thường mang theo những món tuy dễ ăn, ngon miệng nhưng ít bổ dưỡng như mì ăn liền, cá khô, tôm khô, ruốc… Nhưng dự World Cup sẽ là câu chuyện khác hẳn. Khi sang New Zealand dự lễ bốc thăm, đại diện các đội đã được phổ biến rất kỹ, rất chi tiết những loại thực phẩm không được phép mang theo, trong đó có cả gừng và tỏi. Nếu đội nào vi phạm sẽ bị phạt 400 đô la New Zealand. Đội nữ sẽ thực sự phải là đội chuyên nghiệp, đi World Cup thì không thể đem theo mì gói”.



Có thể đấu giao hữu với chủ nhà World Cup



Thanh Niên đặt câu hỏi với HLV Mai Đức Chung: “Chúng ta thua thiệt rất nhiều so với các đối thủ cùng bảng. Vậy tuyển VN phải có sự chuẩn bị thế nào để không bị quá thất thế?”. HLV Mai Đức Chung nói ngay: “Hạn chế bàn thua và cố gắng có được bàn thắng là mục tiêu quan trọng nhất. Nhưng chúng ta cũng không từ bỏ khát vọng và sẽ nỗ lực 200% để có được kết quả tốt ở một trận đấu nào đó với đội cùng bảng. Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và ban huấn luyện ngay từ bây giờ đã bàn bạc để cùng nhau thiết lập kế hoạch chuẩn bị rất bài bản. Chúng ta không thể đến World Cup với tâm thế là đi cho có, đi để du lịch.



Tôi sẽ trẻ hóa đội hình nhưng dựa trên nòng cốt là những gương mặt giàu kinh nghiệm. Các cô gái sẽ thi đấu giải vô địch quốc gia, sau đó tập trung đội tuyển để dự vòng sơ loại Olympic và SEA Games 32. Dự kiến vào tháng 6.2023, đội sẽ tập huấn tại Đức khoảng 15 ngày, đá khoảng 3 trận giao hữu. Ban tổ chức World Cup cho phép các đội sang địa điểm thi đấu 5 ngày trước giải, nhưng có thể VFF sẽ chi kinh phí để đội sang New Zealand trước 10 ngày, thậm chí 15 ngày.



Tôi sẽ đề xuất với VFF để có thể thu xếp cho đội tuyển nữ VN đấu cọ xát với các đội cũng dự World Cup nhưng khác bảng, ví dụ như đội chủ nhà New Zealand hoặc thêm 1 trận với đối thủ khác thì càng tốt. HLV thể lực người Pháp Cedric sẽ cùng tôi đưa ra những giáo áo đặc biệt để tăng cường thể lực cho cầu thủ. Chế độ ăn cũng phải tốt hơn, ngon hơn thì mới đảm bảo có sức khỏe nhằm đối chọi với những đối thủ vượt trội”.



HLV Mai Đức Chung đi xem 3 sân tại New Zealand



Lịch thi đấu của tuyển nữ VN tại World Cup 2023 như sau: gặp hạt giống số 1 là tuyển Mỹ ở trận mở màn bảng E vào ngày 22.7.2023 trên sân Eden Park (Auckland); gặp đội vượt qua vòng play-off nhóm A trên sân Waikato (Hamilton) vào ngày 27.7; gặp tuyển Hà Lan trên sân Forsyth Barr (Dunedin) vào ngày 1.8. Đội xếp nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 1/8.



HLV Mai Đức Chung cho biết ngày 23.10 ông sẽ được Ban tổ chức nước đồng chủ nhà New Zealand (quốc gia cùng đăng cai World Cup 2023 với Úc) đưa đi quan sát 3 sân thi đấu của tuyển nữ VN và các đội. Sau đó, ông sẽ tham dự cuộc họp chuyên môn. Trung Ninh



