Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022: Chư Sê giành 5 huy chương vàng môn bơi lội

(GLO)- Chiều 20-9, tại bể bơi của Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai đã diễn ra các lượt thi chung kết của môn Bơi lội trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022.

Bơi lội là môn thể thao lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của kỳ Đại hội tỉnh. Lần này, bơi lội đã quy tụ 74 vận động viên (VĐV) đến từ 7 đoàn: ngành Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê, các huyện Chư Sê, Đak Đoa. Các VĐV tranh tài ở 12 nội dung cá nhân và đồng đội ở các tư thế bơi tự do, bơi bướm, bơi ếch của 4 cự ly: 50 m, 100 m, 200 m và 400 m.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thứ hạng cao ở nội dung 100 m tự do nam. Ảnh: Văn Ngọc

Kết thúc cuộc tranh tài, đoàn VĐV huyện Chư Sê đã tạo ra bất ngờ khi đạt được thành tích xuất sắc với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng; xếp thứ 2 là đoàn TP. Pleiku với 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng; xếp thứ 3 là ngành Giáo dục và Đào tạo với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

VĂN NGỌC