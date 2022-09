Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022

(GLO)- Chiều 18-9, tại sân vận động Pleiku đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022.



Dự lễ khai mạc, về phía Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch có ông Trần Đức Phấn-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.



Về phía tỉnh Gia Lai, dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố và hàng ngàn học sinh, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân TP. Pleiku.



Đoàn rước ảnh Bác diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Đức Thụy

Đại hội TDTT toàn tỉnh lần này có sự tham gia của 20 đoàn vận động viên (VĐV) của 17 huyện, thị xã, thành phố và 3 ngành: Công an, Giáo dục-Đào tạo, Quân đội với hơn 1.800 VĐV. Các VĐV tranh tài 197 bộ huy chương ở 19 môn thi: bóng đá, bóng chuyền, kéo co, bơi, bắn nỏ, đẩy gậy, cầu lông, karate, tawondo, vovinam… So với Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII, kỳ đại hội này có thêm môn bơi lội. Sự phát triển nở rộ của môn bơi lội với số người tham gia tập luyện đông đảo, đặc biệt là lứa tuổi học sinh là lý do môn thi có mặt ở kỳ đại hội này.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tiếp nhận ngọn đuốc từ đoàn rước đuốc tại lễ khai mạc. Ảnh: Đức Thụy





Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thực hiện nghi thức thắp đuốc tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX-2022. Ảnh: Đức Thụy





Đại hội TDTT tỉnh lần IX, năm 2022 chính thức khởi tranh từ này 9-8 và sẽ bế mạc vào ngày 23-9. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn VĐV TP. Pleiku đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 51 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 25 huy chương đồng; huyện Ia Grai tạm xếp thứ nhì với 24 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 14 huy chương đồng; huyện Đức Cơ tạm xếp thứ ba với 11 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tuyên bố khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ IX-2022. Ảnh: Đức Thuỵ



Tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tiếp nhận ngọn đuốc do đoàn VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh rước về từ Bảo tàng tỉnh, sau đó đích thân thắp sáng đài đuốc Đại hội.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022 đã trang trọng tuyên bố khai mạc Đại hội TDTT tỉnh.

Đoàn rước hồng kỳ thể hiện khí thế của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX-2022. Ảnh: Đức Thuỵ







Mở đầu màn đồng diễn là tiết mục múa trống khiến không khí thêm sôi nổi, rộn ràng. Ảnh: Minh Thi

Hàng trăm người tham gia màn đồng diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: Minh Thi

HOÀNH SƠN