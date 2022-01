Thể thao Kbang "vượt khó" trong đại dịch

(GLO)- Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vẫn có nhiều nỗ lực duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao (TDTT). Đây cũng là một trong số ít địa phương của tỉnh gần hoàn tất Đại hội TDTT cấp cơ sở và tổ chức một số môn thuộc Đại hội TDTT cấp huyện.





Từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay, Kbang đã xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 khiến việc tập luyện các môn thể thao đông người như bóng đá, bóng chuyền, võ thuật hay các môn trong nhà như cầu lông, bóng bàn... bị trì hoãn. Theo kế hoạch, từ tháng 4 đến tháng 8-2021, các xã, thị trấn và các ngành tại huyện Kbang đồng loạt tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở; Đại hội TDTT cấp huyện hoàn tất vào tháng 11-2021. Tuy nhiên, trước khi bùng phát dịch bệnh, chỉ có 3 đơn vị “kịp” tổ chức đúng kế hoạch.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội bóng chuyền nam thị trấn Kbang tại Đại hội TDTT huyện. Ảnh: Lê Văn Ngọc



Trong đó, xã Krong được chọn tổ chức Đại hội điểm các xã phía Bắc và khu vực trung tâm huyện. Đại hội đã thu hút 14 đoàn với hơn 500 vận động viên tham dự ở 6 môn, thi đấu 18 nội dung. Trong tháng 4-2021, xã Tơ Tung cũng đã tổ chức thành công Đại hội điểm với sự tham gia của 10 đoàn và 650 vận động viên ở 5 môn, 13 nội dung thi đấu. Anh Nguyễn Thanh Hòa-cán bộ Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Kbang-nhận định: “Những địa phương đã tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở cho thấy phong trào tập luyện TDTT duy trì và ngày một đi lên với số lượng vận động viên tăng, cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ TDTT được đầu tư nhiều mặt…”.



Dẫu vậy, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các địa phương buộc phải tạm hoãn kế hoạch của mình để tập trung công tác phòng-chống dịch. Anh Trần Mạnh Luân-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cầu lông Luân Sport (thị trấn Kbang) cho hay: Câu lạc bộ được xây dựng dưới hình thức xã hội hóa của anh có 3 sân tập, hàng ngày có khoảng 30 học viên trẻ và 30 người tập luyện thường xuyên. Nhưng toàn bộ hoạt động đã phải dừng lại vì xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 ở thị trấn Kbang.



“Hiện nay, khi được trở lại hoạt động bình thường thì các thành viên cũng chia ra tập luyện theo từng nhóm nhỏ ở các khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người. Tất cả đã được tiêm vắc xin 2 mũi trở lên. Nhờ tích cực tập luyện giữ phong độ nên môn cầu lông thuộc khuôn khổ Đại hội TDTT huyện, hầu hết các thành viên của Câu lạc bộ đều đạt thứ hạng cao. Chúng tôi nỗ lực để có thể tham gia thi đấu ở Đại hội TDTT toàn tỉnh vào năm 2022”-anh Luân hồ hởi.



Đến cuối năm 2021, khi vắc xin đã “phủ sóng”, Chính phủ chủ trương chuyển chống dịch sang trạng thái thích ứng, linh hoạt với tình hình mới, nhiều địa phương, ngành ở huyện Kbang tiếp tục tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Ông Nguyễn Công Hòa-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Kbang-cho biết: “Các đơn vị đã xây dựng phương án tổ chức Đại hội một cách linh hoạt để vừa đảm bảo chất lượng chuyên môn, vừa an toàn phòng-chống dịch. Theo đó, các F1, F2 không được tham gia thi đấu, các vận động viên buộc phải tiêm vắc xin, hạn chế tối đa số lượng khán giả, thường xuyên sử dụng dung dịch sát khuẩn… Tuy không rầm rộ như các lần trước nhưng nhờ tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu nên các nội dung thi đấu đều kết thúc tốt đẹp, an toàn, không xuất hiện yếu tố phức tạp liên quan đến dịch bệnh”.



Theo ông Hòa, hiện đã có 12/15 xã, thị trấn, ngành hoàn tất Đại hội TDTT cấp cơ sở. Trong tháng 12-2021, huyện Kbang cũng đã khởi động chương trình Đại hội TDTT cấp huyện với 3/12 môn thi đấu gồm bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn và dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức các môn còn lại trong quý I-2022. “Tùy theo tình hình dịch bệnh, chúng tôi cố gắng tổ chức các môn thi đấu cấp huyện. Sau đó, lựa chọn đội tuyển để tập luyện tham gia thi đấu ở Đại hội TDTT cấp tỉnh. Trong đó, tập trung vào các môn thể thao thế mạnh của huyện có thể tranh chấp huy chương như điền kinh, việt dã, bắn nỏ…”-ông Hòa cho biết thêm.



LÊ VĂN NGỌC