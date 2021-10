Nguyễn Phong Hồng Duy: "Chúng tôi đủ sức thắng tuyển Trung Quốc"

Trong buổi tập tối 2.10 tại UAE, đội tuyển Việt Nam đẩy cao khối lượng tập luyện với những miếng đánh chiến thuật trong tấn công để chọc thủng lưới tuyển Trung Quốc.





Ở buổi tập thứ 2 tại UAE diễn ra tối qua, Ban huấn luyện tuyển Việt Nam dành khá nhiều thời gian để rèn giũa về kỹ chiến thuật nhằm chuẩn bị cho trận đấu với đối thủ Trung Quốc diễn ra lúc 0 giờ ngày 8.10.



Văn Thanh đã hồi phục chấn thương. Ảnh: VFF



Các bài phối hợp nhóm nhanh một chạm và các pha phản công nhanh với chỉ một, hai đường chuyền được luyện tập liên tục giúp các cầu thủ nhuần nhuyễn ở các miếng đánh sắc lẹm nhằm ghi bàn vào lưới tuyển Trung Quốc.





Đội tuyển Việt Nam sẽ bay cao trên 'đôi cánh HAGL'





Khối lượng tập luyện cũng được nâng lên đáng kể giúp cầu thủ có được áp lực như trận đấu thật sự.



Thời tiết ở UAE đã dễ chịu hơn so với hồi tháng 6, nhiệt độ cao nhất chỉ tầm 36 độ C nên toàn đội tập rất sung. Do đã được trải nghiệm tập luyện và thi đấu trong khoảng thời gian nắng nóng cao điểm của UAE, nên các cầu thủ tuyển Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để làm quen trở lại với điều kiện thời tiết nơi đây.



Điều đáng mừng là tất cả các cầu thủ đều tỏ ra sung sức và hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện, đặc biệt là sự trở lại của hậu vệ Văn Thanh. Văn Thanh đã tập luyện cùng đồng đội gần 2 tiếng đồng hồ của buổi tập và sẵn sàng ra sân thi đấu. Sự góp mặt của Văn Thanh giúp tuyển Việt Nam không còn cầu thủ nào bị chấn thương.





Hồng Duy tự tin đánh bại tuyển Trung Quốc. Ảnh: VFF



Được chỉ định trả lời phỏng vấn, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy bày tỏ: “Chúng tôi đang có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu với tuyển Trung Quốc. Ban huấn luyện cũng đã dành nhiều thời gian phân tích về điểm mạnh, yếu của đối thủ. Tuyển Trung Quốc được đánh giá cao hơn, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, tuyển Việt Nam đủ sức giành chiến thắng”.



Theo Khánh Châu (TNO)