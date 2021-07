Siêu máy tính dự đoán Việt Nam khó tạo bất ngờ ở vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Ngày 02.09.2021 - Saudi Arabia vs Việt Nam Ngày 07.09.2021 - Việt Nam vs Australia Ngày 07.10.2021 - Trung Quốc vs Việt Nam Ngày 12.10.2021 - Oman vs Việt Nam Ngày 11.11.2021 - Việt Nam vs Nhật Bản Ngày 16.11.2021 - Việt Nam vs Saudi Arabia Ngày 27.01.2022 - Australia vs Việt Nam Ngày 01.02.2022 - Việt Nam vs Trung Quốc Ngày 24.03.2022 - Việt Nam vs Oman Ngày 29.03.2022 - Nhật Bản vs Việt Nam