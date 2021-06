Gia Lai: 9X đầu tư xây nhà thi đấu thể thao

(GLO)- Anh Trần Mạnh Luân (SN 1990, tổ 8, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) dành hơn nửa tỷ đồng xây dựng nhà thi đấu thể thao đa năng để giúp những người yêu thích thể thao có một địa điểm tập luyện khang trang, an toàn. Từ khi đưa vào sử dụng, nhà thi đấu đa năng này đã thu hút đông đảo người dân đến tập luyện, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao (TDTT) ở địa phương.

Trong một lần công tác tại huyện Kbang, chúng tôi biết được câu chuyện anh Trần Mạnh Luân đầu tư hơn nửa tỷ đồng để xây nhà thể thao đa năng. Cùng chúng tôi đến tổ 8 (thị trấn Kbang) tham quan nhà thi đấu của gia đình anh Luân, anh Nguyễn Thanh Hòa-cán bộ Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện-khẳng định: Việc 1 cá nhân mạnh dạn bỏ hơn nửa tỷ đồng xây dựng nhà thi đấu thể thao đa năng là tín hiệu vui. Bởi lẽ, ngoài việc tạo ra một địa điểm tập luyện, thi đấu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật thì còn khuyến khích các cá nhân khác tham gia vào quá trình xã hội hóa thể thao và thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong quần chúng nhân dân.

Tiếp chuyện chúng tôi, anh Luân kể: Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, anh được nhận vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Kbang. Sau đó, anh tham gia dạy cầu lông và bóng đá cho trẻ em trong huyện. Dù nhu cầu học rất đông nhưng vì cơ sở vật chất không đảm bảo nên việc dạy 2 môn thể thao này thường xuyên bị ngắt quãng. “Nhận thấy nhu cầu tập luyện, thi đấu TDTT của người dân trong huyện ngày càng cao nhưng lại thiếu địa điểm, cuối năm 2019, tôi quyết định xây dựng nhà thi đấu đa năng với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng”-anh Luân cho hay.

Anh Trần Mạnh Luân dành hơn nửa tỷ đồng xây dựng nhà thi đấu thể thao đa năng. Ảnh: Thiên Di

Công trình được đưa vào sử dụng đầu năm 2020. Từ đó đến nay, nhà thi đấu trở thành điểm thu hút đông đảo người yêu thích thể thao đến tập luyện, thi đấu. Chiếm số đông là những người đam mê bộ môn cầu lông. Đây cũng là nơi để một số cơ quan, ban ngành của huyện Kbang thuê làm địa điểm tổ chức các giải thể thao như: cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền. Sau khi khánh thành nhà thi đấu, anh Luân tiếp tục mở lớp dạy đánh cầu lông cho trẻ em. Hiện có 30 em theo học với học phí 200 ngàn đồng/tháng. Đây cũng là nơi mà 30 thành viên Câu lạc bộ Cầu lông Luân Sport và nhiều người dân khác đến tập luyện với mức phí 15 ngàn đồng/người/buổi. Anh chia sẻ: “Nói thật là những khoản phí thu đó không thấm vào đâu so với số tiền đã bỏ ra đầu tư xây dựng nhà thi đấu này. Bởi vì ngoài tiền điện, tiền quả cầu, nước uống… phục vụ cho buổi chơi của 1 người đã ngốn hơn nửa tiền phí thì tôi còn miễn phí cho rất nhiều người. Tôi cũng đã kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí và phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện tổ chức 2 giải cầu lông với sự tham gia tranh tài của nhiều câu lạc bộ cầu lông mạnh trong tỉnh. Sự thành công của 2 giải đấu đó đã tạo động lực để có thêm nhiều người dân đến nhà thi đấu tập luyện cầu lông. Tuy vậy, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của nhà thi đấu”.

Giải thi đấu cầu lông tại nhà thi đấu thể thao của anh Trần Mạnh Luân. Ảnh: Thiên Di

Từng đưa vận động viên xuống huyện Kbang thi đấu tại giải cầu lông do anh Luân đăng cai tổ chức trong năm 2021, anh Nguyễn Văn Hùng-Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông Gia Lai kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cầu lông My Sport-nhận xét: “Anh Trần Mạnh Luân là một trong những tài năng về bộ môn cầu lông. Trong các giải đấu cấp tỉnh, anh ấy thường lọt tốp 10 vận động viên có thành tích thi đấu tốt nhất. Anh cũng rất tích cực trong việc quảng bá cho phong trào tập luyện, thi đấu cầu lông ở tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, gần 100 học viên tham gia các lớp tập luyện cầu lông do anh Luân mở dạy, trong đó có nhiều học viên trẻ tài năng. Nhờ vậy mà môn cầu lông ở Kbang phát triển mạnh trong những năm qua”.

THIÊN DI