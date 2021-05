Đội tuyển Việt Nam điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị vòng loại World Cup 2022

Danh sách 35 cầu thủ đội tuyển Việt Nam: Thủ môn: Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka) Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Trần Văn Kiên (Hà Nội); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An); Hồ Tấn Tài (Bình Định); Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hóa), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng). Tiền vệ: Tô Văn Vũ (Bình Dương), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh). Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai); Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).