Vé chợ đen trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội tăng "phi mã" lên đến 15-20 lần

Vé khán đài A1 trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội đã được phe vé hét 2,5 triệu đồng/cặp (giá gốc chỉ 160.000 đồng/vé) nhưng số lượng cũng rất khan hiếm.

Vé chợ đen được rao bán với giá rất cao so với giá gốc cho khán giả có nhu cầu xem trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đăng

Giá vé gốc xem các trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai tại sân Pleiku khá mềm. Vé khán đài A1 được bán với giá 80.000 đồng/vé; khán đài A2, A3 có giá 60.000 đồng/vé; khán đài B có giá 50.000 đồng/vé; khán đài C, D có mức giá lần lượt 20.000 đồng/vé và 40.000 đồng/vé. Tuy nhiên, ở ngoài "chợ đen", giá vé tăng lên chóng mặt, cao hơn vài chục lần so với giá gốc.

Theo tìm hiểu của Lao Động từ sáng đến trưa 18.4, một cặp vé khán đài A1 được phe vé hét với giá 2,5 triệu đồng/cặp (giá gốc chỉ 160.000 đồng); khán đài B được đẩy lên với giá 2 triệu đồng/cặp; vé khán đài D được đẩy từ 40.000 đồng/vé lên đến 700.000 đồng/vé.

Thậm chí, ở khu vực có chỗ ngồi xem kém thuận lợi nhất trên sân là khán đài C, giá vé cũng được đẩy cao hơn gấp 20 lần so với giá gốc.

Giá vé gốc tại sân Pleiku khá mềm nhưng với sức hút lớn và thành tích tốt của Hoàng Anh Gia Lai đầu mùa, nó được đẩy lên với mức rất cao ngoài chợ đen. Ảnh: Nguyễn Đăng

Từ đầu mùa, Hoàng Anh Gia Lai đã thắng cả 4 trận sân nhà khi gặp Nam Định, Sông Lam Nghệ An, Bình Định và TPHCM. Họ đang vững vàng ở ngôi đầu V.League. Thành tích ấn tượng đó cùng với sức hút từ dàn sao của đội Hà Nội như Quang Hải, Văn Quyết, Duy Mạnh… đã đẩy nhu cầu xem trận đấu lên đến đỉnh điểm.

Hơn 7.000 vé cho trận đấu đã được ban tổ chức phát hành từ 8h sáng 18.4. Tuy nhiên, chỉ sau vài chục phút, số lượng vé đã được bán hết sạch. Hàng trăm người xếp hàng từ 4-5h sáng nhưng không thể mua được vé.

Ngoài ra, một số lượng lớn fan từ các địa phương khác, trong đó có cả người hâm mộ từ TPHCM, Hà Nội bay đến không mua được vé, phải cắn răng mua vé chợ đen để xem trận "đại chiến" của V.League.

Cơn sốt vé trận đại chiến V.League dự kiến sẽ lên đến đỉnh điểm vào chiều nay (18.4). Ảnh: Thanh Xuân

Việc giá vé được đẩy lên 15-20 lần so với giá gốc là điều chưa có tại sân Pleiku từ đầu mùa. 4 trận sân nhà trước đó của Hoàng Anh Lai, vé chợ đen chỉ được đẩy lên từ 3-4 lần. Điều đó cũng đặt ra thách thức cho ban tổ chức trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu và trước giờ bóng lăn, các ngành chức năng ở địa phương đã huy động lực lượng cùng với lực lượng cảnh sát cơ động, bảo vệ để kiểm soát gắt gao việc soát vé vào sân.

Dự kiến, giá vé chợ đen có thể được đẩy lên cao hơn vào buổi chiều, ở thời điểm trận đấu gần diễn ra. Với những fan không có vé nhưng không mua vé chợ đen, họ có thể đến fan zone do đội bóng tổ chức ngay cạnh sân Pleiku. Tại đây, người hâm mộ sẽ được xem trận đấu trên màn hình 400 inch và có cơ hội nhận những phần quà từ đội bóng.

NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)