V-League 2021: Nhiều ngôi sao trở lại sau quãng nghỉ Covid-19

Có rất nhiều ngôi sao bóng đá vì nhiều lý do chủ yếu là chấn thương đã lỡ hẹn với những trận đầu V-League. Nhưng may mắn cho họ khi thời gian V-League nghỉ do covid đã giúp họ phục hồi để có thể tái xuất vào tháng 3 này.



Lee Nguyễn cũng đã trở lại mạnh mẽ - Ảnh: Khả Hòa



Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt và được cơ quan chức năng cho phép, V-League 2021 dự kiến sẽ trở lại vào ngày 13/3 tới. Như vậy giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam sẽ có quãng nghỉ kéo dài một tháng rưỡi, thay vì 3 tuần như dự kiến ban đầu. Nhờ vậy, nhiều CLB sẽ chào đón sự trở lại của các cầu thủ trụ cột sau chấn thương.



Trong đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam hồi tháng 12 ngoái, Quế Ngọc Hải dính chấn thương trước trận giao hữu với các đàn em ở đội tuyển U.22 Việt Nam. Trung vệ này bị rách cơ đùi và phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng để tập phục hồi. Sự thiếu vắng Hải ‘quế’ ở hàng phòng ngự khiến Viettel phải đón nhận những kết quả không mấy khả quan khi thất bại trước Hà Nội ở trận Siêu Cúp quốc gia và sau đó chỉ giành được 1 điểm trong 2 trận đấu đầu tiên tại V-League 2021. Sau kì nghỉ Tết nguyên đán, tin vui đến với Viettel là Quế Ngọc Hải đã có thể trở lại luyện tập cùng các đồng đội và có thể ra sân thi đấu ngay từ vòng đấu thứ 3 tới.





Quế Ngọc Hải (phải) - Ảnh: Minh Tú



Tương tự như Viettel, Hà Nội cũng đón nhận tin vui trong những ngày đầu năm mới. Thông tin mới nhất từ CLB Hà Nội cho biết tiền vệ Moses Oloya đã ra sân tập bình thường cùng các đồng đội vào chiều 21/2. Nếu không có gì bất ngờ, tiền vệ người Uganda sẽ tái xuất khi V-League 2021 trở lại. Trước đó, Moses đã dính chấn thương và không ra sân ở 2 vòng đấu đầu tiên của V-League 2021. Vắng Moses, HLV Chu Đình Nghiêm đã phải vá víu bằng cách đưa Đức Huy và Văn Toàn luân phiên đảm nhiệm vị trí tiền vệ phòng ngự thay thế nhưng không thành công. Ngoài ra, quãng nghỉ vừa qua cũng giúp Đình Trọng, Duy Mạnh có thêm thời gian để có thể lấy lại phong độ, thể trạng, sự hòa nhập, cảm giác bóng...





Moses của Hà Nội - Minh Hoàng





Mới đây, tiền đạo Tiến Linh cũng đem đến thông tin không thể vui hơn cho CLB Bình Dương. Trong buổi tập đầu năm mới Tân Sửu của đội bóng đất Thủ, Tiến Linh bị dính chấn thương sau một pha va chạm với đồng đội, bị lật cổ chân phải và có thể nghỉ thi đấu trong khoảng 2-3 tuần. Tuy nhiên, ở buổi tập ngày hôm qua, Tiến Linh đã xuất hiện trên sân và thực hiện tốt các bài tập của Ban huấn luyện như chạy bền, dứt điểm với những cú sút mạnh mẽ. Với thời gian còn lại gần 3 tuần, tiền đạo người Hải Dương hoàn toàn có thể trở lại trong màu áo Bình Dương với trạng thái sung sức nhất ở vòng đấu thứ 3.





Tiến Linh của Bình Dương - Ảnh: VPF





Trong số các đội bóng tham dự V-League 2021, TPHCM có lẽ là đội bóng vui mừng nhất với quãng nghỉ này. Bởi theo chia sẻ mới đây, bác sỹ của đội bóng cho biết: các cầu thủ gặp phải chấn thương trong thời gian qua của CLB như: Lee Nguyễn (gót chân), Bùi Tiến Dũng (đầu gối), Paulo (viêm gân gót) đều không quá nghiêm trọng và có thể trở lại tập luyện vào đầu tháng 3 để kịp trở lại khi V-League 2021 tái xuất. Chỉ duy nhất tiền vệ Phan Thanh Hậu bị lật cổ chân bong gân độ hai, tổn thương điểm bám cơ xương mác cổ chân, cần ít nhất 1 tháng nữa để hồi phục.



Là điều không mong muốn nhưng việc V-League 2021 tạm hoãn bởi dịch bệnh Covid-19 cũng đã mang đến những tín hiệu tích cực cho một số đội bóng vốn đang đối mặt với việc khủng hoảng lực lượng.



Theo HƯƠNG THÙY (TNO)