Lão tướng Anh Đức được bầu Thắng trao 2 nhiệm vụ 'sống còn' ở Long An

Trong một động thái bất ngờ, CLB Long An vừa hân hoan tuyên bố chiêu mộ được cựu Quả bóng vàng Việt Nam 2015, tiền đạo Anh Đức, để thi đấu tại giải hạng nhất 2021 với 2 vai trò riêng biệt.



Tuyển Việt Nam nhìn từ các đối thủ: HLV Park Hang-seo vẫn còn... son chán!

Anh Đức tái xuất với bóng đá, lần này với CLB Long An - Ảnh: Facebook



15 giờ chiều nay (22.2), tiền đạo Nguyễn Anh Đức sẽ chính thức trình diện xem như "xông đất" đội bóng mới Long An và dự kiến sẽ có buổi tập đầu tiên với đội bóng của bầu Thắng.



Dự kiến, cựu tiền đạo CLB Bình Dương và HAGL sẽ gắn bó với cựu vương V-League nay đang chơi ở hạng nhất theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.



Về bản hợp đồng mới này, Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm cho rằng: "Đội Sài Gòn FC có cầu thủ 40 tuổi Daisuke Matsui vẫn đeo băng đội trưởng và đá tốt ở V-League. Anh Đức mới có 35 tuổi thì đá hạng nhất vẫn ngon lành. Thực ra, đây là bản hợp đồng cần thiết với đội Long An vì năm rồi hàng công yếu quá, đội chơi tốt mà không dứt điểm được trong khi chân sút trẻ Nguyễn Văn Hùng bị đứt dây chằng gối".



CLB Long An từng 2 lần vô địch V-League dưới thời HLV Henrique Calisto vào 2 mùa liên tiếp 2005 - 2006, nhưng sau đó hụt hơi vì vấn đề tài chính và thiếu nguồn nhân lực kế thừa do hệ thống đào tạo trẻ không tốt.





Anh Đức trong ngày tập luyện duy trì thể lực ở Bình Dương - Ảnh: Facebook



Mùa bóng 2020, đội Long An trụ hạng phút cuối và xếp hạng 11 ở giải hạng nhất nhưng mùa bóng này lãnh đạo tỉnh đề ra chỉ tiêu lọt vào tốp đầu của giải hạng nhất 2021, trước khi nhắm đến tranh đoạt vé lên hạng để có mặt ở V-League 2023.



Sự góp mặt của Anh Đức sẽ rất có giá trị với CLB Long An. Kinh nghiệm, đẳng cấp và khát khao, sự chuyên nghiệp của cầu thủ Việt duy nhất đoạt Vua phá lưới V-League sẽ càng có ích cho đội Long An khi bầu Thắng trao cho anh thêm nhiệm vụ đặc biệt.



Theo đó, Anh Đức ngoài vai trò cầu thủ, đầu tàu trên sân sẽ còn là trợ lý HLV cho HLV trưởng Phan Văn Giàu, cũng như tranh thủ học nghề từ Giám đốc kỹ thuật Ngô Quang Sang.



Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm chia sẻ: "Anh Đức sẽ vừa đá bóng vừa kiêm vai trò trợ lý, hỗ trợ phụ việc cho HLV Phan Văn Giàu. Vào lúc này, Đức đang theo học lớp HLV bằng A do AFC tổ chức.





Anh Đức ôm HLV Park Hang-seo ngày chia tay tuyển Việt Nam - Ảnh: Độc Lập



Hy vọng đây sẽ là sự kết duyên may mắn và hiệu quả cho cả 2 bên, vì chúng tôi thực sự cần nhau. Tôi kỳ vọng Anh Đức sẽ đem đến hiệu quả giống như cách từng dẫn đầu hàng công tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018".



Anh Đức là chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2015 và 2 Quả bóng bạc 2017, 2018 với hầu hết sự nghiệp 13 năm gắn bó với đội bóng quê hương Bình Dương, trước khi tuyên bố "treo giày". Mùa 2020, Anh Đức bất ngờ xỏ giày đá lại và đầu quân cho HAGL ở giai đoạn 2.



Nhưng Anh Đức chỉ đá "ngắt quãng" trong 9 trận với tổng thời gian khoảng 190 phút và không có bàn thắng nào. Anh sẽ có gần 2 tháng làm quen đội Long An của bầu Thắng để đá giải hạng nhất 2021 từ tháng 4 tới.





Theo TIỂU BẢO (TNO)