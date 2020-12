Than Quảng Ninh và Hải Phòng: Hai số phận trước thềm V.League 2021

Câu lạc bộ Than Quảng Ninh và Hải Phòng đang rơi vào 2 tình cảnh trái ngược trước thềm V.League 2021.



Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng ở V.League 2020. Ảnh: VPF

Tại V.League 2020, Câu lạc bộ Than Quảng Ninh từng tạo ra một vụ chuyển nhượng gây tranh cãi. Sau khi giai đoạn lượt đi sắp kết thúc, Than Quảng Ninh đủ điểm nằm trong top 8 và chắc chắn trụ hạng, họ đã cho Hải Phòng mượn 3 cầu thủ quan trọng là Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Fagan.

Hải Phòng nằm trong Top 6 đội đua trụ hạng và nằm trong nhóm cạnh tranh suất trụ hạng ở những vòng đấu cuối. Nhờ những sự tăng cường đó mà Hải Phòng đã trụ hạng thành công. Cũng vì cuộc chuyển nhượng đó mà nhiều người đặt dấu hỏi cho mối quan hệ giữa hai đội bóng này. Thực tế, Hải Phòng không chỉ được chi viện lực lượng mà còn được ông bầu của Than Quảng Ninh ủng hộ một phần về tài chính.

Sau khi lên chơi V.League từ năm 2014, Than Quảng Ninh luôn được đánh giá là một đội bóng có tiềm lực. Thực tế, mỗi mùa giải đội bóng đất Mỏ có nguồn kinh phí hoạt động khoảng 70-80 tỉ đồng. Trong số này, có khoảng 30 tỉ đồng từ nguồn kinh phí của tỉnh Quảng Ninh (thực tế là Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam tài trợ), số tiền còn lại do doanh nghiệp của Chủ tịch Phạm Thanh Hùng tài trợ.



Than Quảng Ninh từng là đội bóng có nhiều tiềm lực ở V.League. Ảnh: VPF

Trong khi đó, trong nhiều năm trở lại đây, bóng đá Hải Phòng lại luôn sống trong cảnh "nhà nghèo" trong khi mỗi năm được tỉnh hỗ trợ đến 40 tỉ đồng. Đây là đội bóng nhận được hỗ trợ từ địa phương nhiều nhất ở V.League. Đó là chưa kể, toàn bộ khâu đào tạo trẻ của bóng đá Hải Phòng do Sở Văn hoá Thể thao thành phố lo.

Từ tháng 7.2020, Hải Phòng đã bàn giao việc đào tạo trẻ cho Câu lạc bộ Hải Phòng và Sở vẫn hỗ trợ khoảng 3 tỉ đồng để đào tạo trẻ. Điều đó cho thấy, bóng đá Hải Phòng có sự hỗ trợ rất lớn từ địa phương.

Hôm 25.11, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng các đơn vị của thành phố đã có cuộc làm việc với Liên đoàn bóng đá và lãnh đạo đội bóng Hải Phòng. Đáng chú ý, đội bóng đất Cảng được tăng kinh phí hoạt động lên 50 tỉ đồng 1 năm. Tuy nhiên, Hải Phòng "phải trả lời bằng tấm huy chương" ở V.League 2021. Lãnh đạo thành phố cũng nhắc đến "văn hoá từ chức". Nếu Hải Phòng đứng thứ 7 V.League, huấn luyện viên trưởng từ chức, đứng thứ 10, Chủ tịch câu lạc bộ từ chức.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh suốt mùa giải 2020 đã không còn nhận được sự hỗ trợ kinh phí của địa phương. Đội bóng nợ lương, thưởng dẫn đến một cuộc "khủng hoảng". Nhiều trụ cột đòi ra đi, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng từ chức còn Chủ tịch Phạm Thanh Hùng cũng tính đến việc rút lui khỏi đội bóng nếu không được tỉnh hỗ trợ.

Than Quảng Ninh đang đứng trước việc bị giải thể trước sự tiếc nuối xen lẫn bất lực của các cổ động viên. Tất cả những gì họ làm có thể là kêu gọi sự ủng hộ bằng lá đơn tập hợp 10.000 chữ ký và một đội bóng nghiệp dư làm "quân xanh" trên sân tập cho câu lạc bộ.

V.League 2021 đang cận kề. Chỉ sau một mùa giải mà Than Quảng Ninh từ chỗ đi "giải cứu" đội khác đến chỗ phải "kêu cứu". Đây là thực tế đang là sự thật nghiệt ngã của bóng đá Việt Nam.

PHẠM ĐÌNH (LĐO)