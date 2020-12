CLB Gia Định xin rút, đội nào sẽ thay thế lên đá giải hạng nhất 2021?

CLB Gia Định đã nộp đơn xin rút khỏi giải hạng Nhất 2021, VFF xem xét CLB Công an nhân dân (đang xếp hạng thứ 4 tại giải hạng nhì 2020) đôn lên đá giải hạng nhất 2021.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp, trường hợp CLB Gia Định rút lui, đội xếp thứ 4 giải hạng Nhì 2020 là CLB Công an nhân dân sẽ được đặc cách đôn lên chơi hạng Nhất 2021.



Đội bóng Công an nhân dân nhiều khả năng sẽ được lên chơi giải hạng nhất nếu chiểu theo quy định của VFF

Đây là mùa giải bản lề khi VFF chủ trương nâng số đội hạng Nhất từ 12 lên 14, đồng nghĩa trao tới 3 suất thăng hạng cho các đội hạng Nhì, mục đích là để tạo xoá đi mô hình tháp ngược (giải hạng nhất ít đội hơn V-League) vốn tồn tại và bị phê phán thời gian dài qua.

Giải hạng Nhì quốc gia 2020 đã kết thúc vào giữa tháng 11, với việc xác định 3 đội giành quyền lên chơi giải hạng Nhất năm 2021 gồm CLB Phú Thọ, CLB Phù Đổng (đồng hạng nhất) và CLB Gia Định (hạng ba).

Hiện tại, CLB Gia Định đã nộp đơn xin rút khỏi giải hạng Nhất 2021 để tiếp tục ở lại chơi giải hạng Nhì năm sau, với lý do chưa đáp ứng các tiêu chí của bóng đá chuyên nghiệp như điều kiện sân bãi, hệ thống đào tạo trẻ...

Nếu chơi ở giải hạng Nhì, mỗi đội bóng chỉ cần từ 2-3 tỉ đồng là có thể đủ chi trả chi phí cả mùa. Thế nhưng khi lên hạng Nhất, CLB buộc phải chứng minh năng lực tài chính tối thiểu 25 tỉ đồng/mùa, tức gấp 10 lần kinh phí khi đá hạng Nhì.

Trước đó vào tháng 9-2020, Bộ Công an đã công bố quyết định về tổ chức CLB Công an nhân dân, đặc mục tiêu xây dựng đội bóng theo hướng chuyên nghiệp, xứng đáng với tiềm năng và vị thế của bóng đá ngành công an nói riêng, thể thao công an nhân dân nói chung.

Nếu được lên chơi giải hạng Nhất 2021, đây sẽ là bước đệm quan trọng để CLB Công an nhân dân tiến tới mục tiêu dự giải chuyên nghiệp V-League.

