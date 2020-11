100 vận động viên dự Giải Việt dã truyền thống huyện Đak Pơ

(GLO)- Sáng 25-11, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Giải Việt dã truyền thống lần thứ XVII năm 2020.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung nam trẻ 5 km. Ảnh: Tuyết Mai

Tham dự giải có 100 vận động viên của 11 đơn vị, thi đấu ở 4 nội dung gồm: nam chính 7 km, nam trẻ 5 km, nữ chính 5 km và nữ trẻ 3 km.

Kết quả, ở hệ đội tuyển, giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Cư An, giải nhì xã Tân An, giải ba xã Yang Bắc; ở hệ phong trào, Trường THCS Chu Văn An giành giải nhất toàn đoàn, Trường THCS Dân tộc Nội trú giành giải nhì và Trường THCS Phan Bội Châu đạt giải ba.

Qua Giải Việt dã truyền thống lần này, huyện Đak Pơ sẽ tuyển chọn các vận động viên xuất sắc để tham gia Giải Việt dã Báo Gia Lai năm 2020.