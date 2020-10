Ánh Viên noi gương thần tượng

“Tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn khẳng định sức mạnh của kình ngư số 1 làng bơi VN khi tung hoành ở giải vô địch quốc gia đang diễn ra tại TP.HCM. Cô còn muốn noi gương thần tượng Katinka Hosszu (Hungary) để chinh phục làng bơi thế giới.





Ánh Viên khát khao đứng dậy từ thất bại như thần tượng. ảnh: Độc Lập

Ngay ngày thi đấu đầu tiên giải bơi vô địch quốc gia, Ánh Viên dễ dàng lập cú hattrick HCV. Đến ngày thi đấu thứ 2 diễn ra hôm qua, Ánh Viên đoạt thêm 3 HCV ở cự ly 50 m tự do, 400 m tự do, tiếp sức hỗn hợp 4 x 100 m tự do, nâng tổng số HCV đoạt được trong 2 ngày lên 6 chiếc. Cô gái sắp bước sang tuổi 24 được giới chuyên môn đánh giá vẫn là chủ lực của bơi lội VN ở SEA Games 31 diễn ra năm sau, nhưng cô còn khát khao hơn thế.



Ánh Viên cho biết bất chấp việc chia tay HLV Đặng Anh Tuấn, đồng thời thôi tập huấn dài hạn ở Mỹ, nhưng mục tiêu mà cô đặt ra là phấn đấu đạt chuẩn A tham dự Olympic Tokyo diễn ra vào năm sau. Cô chọn Katinka Hosszu, ngôi sao tuyển bơi Hungary, làm tấm gương để phấn đấu bởi nữ kình ngư này cũng từng chịu áp lực kinh khủng từ sự kỳ vọng nên thất bại ở Olympic London 2012, nhưng sau đó trở lại mạnh mẽ với 3 HCV Olympic, 9 HCV thế giới và được ví là người đàn bà sắt.



Ánh Viên cũng thế, năm 2015, cô tỏa sáng rực rỡ ở SEA Games tại Singapore với 8 HCV, được kỳ vọng cao ở giải châu lục, thế giới nhưng rồi thành tích của Ánh Viên ngày càng sa sút, gánh áp lực thành tích từ các giải quốc tế. Nữ kình ngư quê Cần Thơ cũng không còn được đầu tư mạnh mẽ như trước, niềm kỳ vọng cũng vơi đi. Tuy nhiên, những bất lợi đó càng khiến Ánh Viên trở nên mạnh mẽ hơn, thêm quyết tâm trong tập luyện.



Dịch bệnh Covid-19 khiến kế hoạch tập huấn, thi đấu quốc tế nhằm săn vé Olympic Tokyo bị đình trệ nhưng Ánh Viên không cho phép mình lơ là tập luyện. Mỗi ngày cô vẫn nuốt trọn khối lượng tập luyện 2 buổi sáng, chiều ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM. Cô cũng nhanh chóng gạt bỏ những chuyện ngoài chuyên môn nhằm tránh ảnh hưởng đến thành tích. Đó cũng là lý do giúp Ánh Viên vẫn giữ được phong độ khá tốt ở giải vô địch quốc gia dù phải tập chay trong nhiều tháng nay.



Theo HOÀNG QUỲNH (TNO)