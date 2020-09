Lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, TPHCM vắng "song sát" Công Phượng-Huy Toàn

Thông tin mới nhất cho biết: trong trận bán kết Cúp quốc gia sắp tới, HLV Chung Hae-seong sẽ không thể có được sự phục vụ của “song sát” Công Phượng-Huy Toàn. Đây sẽ là một tổn thất nặng nề với đội bóng thành phố mang tên Bác



Niềm vui của Công Phượng và Huy Toàn khi đưa TP.HCM vào bán kết. Nhưng rất tiếc khi cả 2 cùng vắng mặt KHẢ HÒA

Đây là 1 thiệt hại không nhỏ bởi cặp “song sát” này đã phối hợp với nhau rất ăn ý trong thời gian gần đây và cùng nhau in dấu giày trong cả 3 bàn thắng vào lưới Bà Rịa Vũng Tàu ở trận tứ kết Cúp quốc gia. Ở trận đấu đó, Huy Toàn chuyền cho Công Phượng đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 62. Sau đó, chính Huy Toàn tung cú sút gỡ hòa 2-2 ở phút 80. Đến phút 90+4, xuất phát từ cú sút phạt của Huy Toàn, thủ môn Bà Rịa Vũng Tàu đẩy bóng ra và Đỗ Văn Thuận đệm bóng hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho TP.HCM.

Thế nhưng ở trận bán kết sắp tới gặp CLB Hà Nội, cả hai cầu thủ này đều sẽ không thể ra sân bởi những lý do khác nhau. Công Phượng bị treo giò do đã nhận 2 thẻ vàng trong các trận gặp SHB.Đà Nẵng (vòng 1/8) và trận gặp Bà Rịa Vũng Tàu (vòng tứ kết). Còn Huy Toàn cũng sẽ vắng mặt do đang gặp phải chấn thương gối (kết quả chụp MRI cho biết tiền vệ gốc Lâm Đồng phải nghỉ thi đấu 1 tháng).

Trên thực tế, ở mùa giải năm nay, chưa bao giờ người ta thấy cặp “song sát” Công Phượng - Huy Toàn cùng vắng mặt trong một trận đấu của TP.HCM.

Tại V-League 2020, Công Phượng đã ra sân 10/11 trận của TP.HCM. Tiền đạo quê Đô Lương chỉ vắng mặt trong trận làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng ở vòng đấu thứ 3.

Còn Huy Toàn cũng đã góp mặt ở 9/11 trận của đội bóng thành phố mang tên Bác. Tiền vệ gốc Lâm Đồng chỉ vắng mặt trong 2 trận đấu với Bình Dương ở vòng 9 và Than Quảng Ninh ở vòng 9.



Công Phượng mang lại sự hài lòng cho HLV Chung Hae-seong KHẢ HÒA

Trong 3 trận đấu tại AFC Cup 2020, Huy Toàn không được ra sân một trận nào nhưng Công Phượng đá chính cả 3 trận (ghi 2 bàn).

Còn trong cả 2 trận đã qua tại Cúp quốc gia 2020 (ở vòng 1/8 và vòng tứ kết), Công Phượng và Huy Toàn đều được ra sân. Huy Toàn 1 lần đá chính, 1 lần vào sân thay người còn Công Phượng cả 2 lần đều vào sân từ băng ghế dự bị.



Huy Toàn chơi dũng mãnh KHẢ HÒA

Thiếu vắng cặp “song sát” đang đạt phong độ rất cao là Công Phượng-Huy Toàn, không biết HLV Chung Hae-seong sẽ xoay sở ra sao để có thể giúp TP.HCM vượt qua được “khắc tinh” Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy trong trận bán kết sắp tới.

Đành trông chờ vào sự tỏa sáng của Phi Sơn cùng bộ đôi tân binh người Costa Rica Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez chăng?

Theo Hương Thùy (Thanh Niên)