Hoàng Anh Gia Lai hướng tới nhóm các đội tranh chức vô địch V.League 2020

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cần tối thiểu 3 điểm nữa mới có thể nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vào nhóm các đội tranh chức vô địch V.League 2020. Để làm được điều đó, thời gian qua, thầy trò huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã miệt mài tập luyện, kể cả trong ngày nghỉ.

Trong tình hình dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát, đầu tuần này, Ban tổ chức V.League 2020 đã ra thông báo dự kiến giải đấu năm nay sẽ quay trở lại vào ngày 26-9. Chỉ khoảng 1 tuần sau đó, giai đoạn 1 của sân chơi này sẽ khép lại. Từ đây, 8 đội có thành tích tốt nhất sẽ được chọn vào nhóm 1 để thi đấu tranh ngôi vô địch, trong khi đó, 6 đội còn lại thuộc nhóm 2 thi đấu nhằm tránh 1 suất rớt hạng.

Hiện tại, sau khi kết thúc vòng 11, HAGL có 17 điểm, ghi được 12 bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới 12 bàn, tạm thời đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Còn SHB Đà Nẵng được 13 điểm, tạm thời đứng thứ 9. Bởi vậy, muốn nắm quyền tự quyết để giành 1 trong 8 suất tham dự cuộc đua tranh chức vô địch của mùa giải năm nay, đội bóng của bầu Đức cần có thêm ít nhất 3 điểm trong 2 trận đấu còn lại của giai đoạn 1. Tuy nhiên, để hoàn thành chỉ tiêu này là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với thầy trò ông Lee Tae-hoon.

Lý do, trong khoảng thời gian V.League 2020 tạm hoãn lần 2 do dịch Covid-19, nhân sự các đối thủ của HAGL đã có sự bổ sung kịp thời. Cụ thể, ở vòng đấu 12 diễn ra vào cuối tháng này, HAGL có chuyến làm khách trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An. Trong trận đấu này, đội chủ sân có sự tái xuất sau chấn thương của các trụ cột như: Hoàng Văn Khánh, Cao Xuân Thắng, Phạm Xuân Mạnh, Trần Đình Đồng. Khi mà đội bóng xứ Nghệ có được lực lượng mạnh nhất cộng với lợi thế sân nhà thì đội bóng Phố núi có được 1 điểm là đã khó, chưa nói đến việc mang về 3 điểm.

Cầu thủ HAGL dồn sức tập luyện bất chấp kỳ nghỉ để chuẩn bị cho 2 trận đấu tới. Ảnh: Hồng Thủy

Sau chuyến làm khách trên sân Vinh, HAGL sẽ trở về sân Pleiku để tiếp đón đội bóng giàu tham vọng là Câu lạc bộ Bóng đá TP. Hồ Chí Minh. Hiện đoàn quân của ông Lee Tae-hoon được mệnh danh là “vua sân nhà” ở V.League 2020 với 4 trận thắng và 1 trận hòa trong tổng số 5 trận đã thi đấu trên sân Pleiku. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian mùa giải tạm nghỉ để phòng-chống dịch Covid-19, Câu lạc bộ Bóng đá TP. Hồ Chí Minh đã dốc hầu bao để bổ sung cặp tiền đạo vốn là tuyển thủ Costa Rica: Ariel Rodriguez và Jose Ortiz. Bởi vậy, với HAGL, việc “bỏ túi” thêm tối thiểu 3 điểm trước Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Bóng đá TP. Hồ Chí Minh là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Một thành viên trong Ban huấn luyện HAGL chia sẻ: “Với thể thức thi đấu mới, mỗi vòng đấu của mùa giải năm nay đều diễn ra rất khốc liệt. Vì vậy, tính đến nay, chỉ duy nhất đội đầu bảng là Câu lạc bộ Sài Gòn chính thức giành quyền tham dự nhóm các đội tranh ngôi vô địch. Trong khi đó, trên lý thuyết, mọi chuyện đều có thể xảy ra đối với 13 đội bóng còn lại. Do đó, chúng tôi xác định, mỗi trận đấu còn lại của HAGL đều là một trận chung kết”.

Thấu hiểu được khó khăn đang chờ đón ở phía trước, thời gian qua, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã đốc thúc các học trò tích cực tập luyện và thi đấu giao hữu để dần lấy lại đỉnh cao phong độ. Cách đây 1 tuần, các cầu thủ HAGL đã có trận đấu giao hữu với đội Công an nhân dân ngay tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Kết quả, Tuấn Anh cùng các đồng đội giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Gần đây nhất, trong khi đa số các đội bóng “xả trại” cho các cầu thủ nghỉ Tết Độc lập, các cầu thủ HAGL vẫn duy trì cường độ tập luyện một cách bình thường. Chưa dừng lại tại đây, dự kiến vào tuần tới, nhiều khả năng Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam sẽ di chuyển lên tập huấn và thi đấu giao hữu với HAGL. Cũng có thể thầy trò ông Lee Tae-hoon sẽ hành quân xuống đá giao hữu với đội bóng láng giềng Bình Định tại TP. Quy Nhơn.

Nếu có thêm 3 điểm trong 2 trận đấu sắp tới, HAGL không chỉ giành quyền tự quyết trong cuộc đua vào nhóm các đội tranh chức vô địch mà còn chính thức thoát khỏi cảnh phải chạy trốn suất rớt hạng, vốn ám ảnh dàn cầu thủ tài năng trưởng thành từ khóa I của Học viện HAGL JMG trong suốt 5 năm qua.

HỒNG THỦY