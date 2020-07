Vòng 10 V.League 2020: HAGL tiếp tục bất bại trên sân nhà?

(GLO)- Từ lâu, sân Pleiku được coi là nơi “đi dễ, khó về” đối với các đội bóng tại đấu trường V.League. Nhiều khả năng điều này sẽ lặp lại khi chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp Quảng Nam vào lúc 17 giờ chiều 17-7.

1. Trước khi trận đấu này diễn ra, trong chuyến làm khách tại sân Thiên Trường vào chủ nhật vừa qua, đội bóng xứ Quảng đã để thua với tỷ số 0-1 trước chủ nhà Dược Nam Hà Nam Định. Sau thất bại này, Quảng Nam chính thức thế chỗ đội bóng thành Nam đứng ở vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu với 7 điểm trong tay.

Trong khi đó, cũng ở vòng đấu vừa qua, HAGL trải qua trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trên sân Gò Đậu của B.Bình Dương. Trong trận này, tiền đạo Chevaughn Walsh đã bỏ lỡ 3-4 cơ hội mười mươi có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiện tại, đội bóng Phố núi vẫn giẫm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Tuy nhiên, sau trận hòa kể trên, vì không muốn thường xuyên chứng kiến cảnh chân sút người Jamaica liên tục hỏng ăn từ những tình huống “dọn cỗ”, cách đây 3 ngày, bầu Đức đã mang về sân Pleiku chân sút kỳ cựu Nguyễn Anh Đức.

Mặc dù Anh Đức chưa thể ra sân thi đấu trong màu áo HAGL trong trận gặp Quảng Nam, nhưng sự có mặt của tiền đạo từng ghi 12 bàn thắng trong 36 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, đóng góp 106 bàn thắng trong 14 năm thi đấu cho B.Bình Dương… có thể xem là “cú hích” đối với đội chủ sân Pleiku.

Tiền đạo Văn Toàn của HAGL (áo trắng) trong trận đấu gặp Quảng Nam ở mùa giải 2019. Ảnh: Quang Vinh

Để chuẩn bị cho trận đấu này, 2 ngày trước, huấn luyện viên (HLV) Lee Tae-hoon đã lắp ráp đội hình trên sân Pleiku. Trong buổi tập đó, tiền vệ người Nigeria Kelly chạy riêng bên rìa đường biên. Điều này chứng tỏ chấn thương đầu gối của anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên không thể vào sân “chia lửa” với đồng đội trong trận gặp Quảng Nam.

Trong điều kiện tiền vệ Kelly tiếp tục dưỡng thương, nhiều khả năng đội hình xuất phát của HAGL tiếp Quảng Nam sẽ không khác so với trận gặp B.Bình Dương vào cuối tuần trước. Cụ thể, người trấn giữ khung thành vẫn là Trần Bửu Ngọc; bộ tứ hậu vệ sẽ là Memovic, Trọng Sáng, Văn Thanh, Hồng Duy; 5 tiền vệ gồm Quang Nho, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Anh; người chơi ở vị trí trung phong quen thuộc sẽ là Chevaughn Walsh. Tuy nhiên, do hành lang bên cánh trái của HAGL trong những trận gần đây (do Hồng Duy và Văn Anh nắm giữ) liên tục bị đối phương khai thác, rất có thể vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có sự điều chỉnh nhất định trong trận đấu chiều 17-7.

Trong sân đấu là thế, còn trên hàng ghế chỉ đạo, HAGL vừa đón nhận một tin không vui trước khi vòng 10 diễn ra. Cách đây vài ngày, trợ lý HLV Dương Minh Ninh bất ngờ bị ngã phải nhập viện trong tình trạng gãy 3 xương sườn và rạn xương tay phải. Sự thiếu vắng này phần nào ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ thi đấu trên sân. Bởi lẽ, thời gian gần đây, bên cạnh HLV Lee Tae-hoon, ông Ninh chính là người chỉ đạo trực tiếp các cầu thủ tập luyện.

2. Chủ nhà là vậy, còn đội khách thì sao? 1 ngày sau thất bại trên sân Thiên Trường ở vòng đấu vừa qua, đội bóng xứ Quảng đã có mặt tại TP. Pleiku. Điều này chứng tỏ, HLV Đào Quang Hùng chuẩn bị nghiêm túc với quyết tâm rất cao cho trận đấu chiều 17-7. Tuy nhiên, các nội binh trụ cột như Hà Minh Tuấn, Đinh Thanh Trung, Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Hoàng Quốc Chí có phong độ không cao. Đồng thời, bộ ba ngoại binh Papa Ibou Kebe, Paulo Printo, Da Silva Dias chưa thể đủ sức gồng gánh cả đội. Do vậy, chuyến làm khách lên sân Pleiku lần này được dự báo là “đi dễ, khó về” đối với Quảng Nam.

Đó là lý do khiến HLV Đào Quang Hùng tỏ ra khiêm tốn: “Tôi vừa mới lên làm HLV trưởng, thành tích thời gian qua của Quảng Nam chưa được như ý. Bởi vậy, tôi không muốn nói trước điều gì trước khi trận đấu này diễn ra. Mong mọi người thông cảm”.

Thêm một chi tiết quan trọng để củng cố niềm tin cho người hâm mộ HAGL trong trận tiếp Quảng Nam. Đó là, mỗi khi được thi đấu trên sân nhà Pleiku, dù đối thủ có mạnh cỡ nào cũng khó lòng lấy được điểm số trong tay HAGL. Thống kê cho thấy, trước khi trận đấu này diễn ra, HAGL đã trải qua 7 trận bất bại liên tục trên sân nhà kể từ tháng 8 năm ngoái tới nay. Riêng ở V.League 2020, thầy trò ông Lee giành được 3 trận thắng và 1 trận hòa trong số 4 trận đã đấu trên sân Pleiku, đóng góp 10 trong tổng số 13 điểm hiện có của đội bóng này.

Bởi vậy, rất có thể đội bóng của bầu Đức sẽ nối dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà lên con số 8 sau khi trận đấu gặp Quảng Nam kết thúc.

HỒNG THỦY