Trọng tài "cướp" 4 quả phạt đền của Nam Định bị treo còi

Trọng tài Mai Xuân Hùng sẽ không làm nhiệm vụ ở LS V.League 2020 thời gian tới do mắc lỗi nghiêm trọng trong trận đấu giữa Sài Gòn với Nam Định ở vòng 10 trên sân Thống Nhất.



Trọng tài Mai Xuân Hùng (thứ 3 từ phải sang) bị treo còi 3 trận vì những sai sót nghiêm trọng trong trận đấu giữa Sài Gòn và Nam Định tại vòng 10 LS V.League 2020. Ảnh: NDFC

Trận đấu giữa Sài Gòn và Nam Định tại vòng 10 LS V.Leegue 2020 khép lại với chiến thắng 3-0 cho đội chủ sân Thống Nhất. Sẽ chẳng có gì đáng bàn cãi nếu như không có những sai lầm “chết người” của trọng tài chính Mai Xuân Hùng, làm sai lệch kết quả trận đấu khiến cho lãnh đạo Dược Nam Hà Nam Định lẫn người hâm mộ bức xúc.

Cụ thể, trọng tài chính Mai Xuân Hùng đã bỏ qua ít nhất 3 tình huống có thể cho Nam Định được hưởng quả phạt 11m, dẫn tới nhiều tình huống các cầu thủ đội khách quây lấy trọng tài này để phản ứng nhưng bất thành.

Chính Trưởng ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền sau khi mổ băng xem xét đã thừa nhận, trọng tài Mai Xuân Hùng sai ít nhất 2/4 tình huống có thể thổi phạt đền cho Nam Định mà đội khách phản ứng.



Cầu thủ Nam Định liên tục quây trọng tài Xuân Hùng để phản ứng. Ảnh: NDFC

4 tình huống mà Nam Định đòi hỏi phải được hưởng 11m và được Ban trọng tài mổ xẻ kĩ nhất gồm: Đầu tiên là tình huống ở phút 13 của trận đấu, khi Sài Gòn đang vươn lên dẫn 1-0, nhận đường tạt bóng của đồng đội bên cánh phải, Emmanuel Tony Agbaji bật cao đánh đầu, bóng trúng tay Huỳnh Tấn Tài của Sài Gòn. Tình huống này, trọng tài phạt lỗi tranh chấp với thủ môn nên cho phạt lên.

Phút 22, khi Sài Gòn đang dẫn 1-0, Đỗ Merlo bị thủ môn Văn Phong đạp vào chân và ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Mai Xuân Hùng không cắt còi. Phút 59 và 72, Cao Văn Triền của Sài Gòn 2 lần đưa tay rộng và chạm vào bóng trong vòng cấm. Dù đứng gần và góc quan sát tốt, trọng tài Hùng vẫn không cho Nam Định hưởng phạt đền.

Theo đánh giá của Ban trọng tài, sai sót của trọng tài Mai Xuân Hùng là nghiêm trọng, ảnh hưởng tới việc thay đổi kết quả trận đấu, tạo sự bức xúc trong dư luận nên đã đưa ra án kỷ luật.

Xuân Hùng là trọng tài trẻ, mùa này được đôn lên bắt V.League từ hạng Nhất. Đây có thể xem là trường hợp tiêu biểu cho nhiều ông Vua sân cỏ mùa này, sai sót nhiều do non tay nghề lẫn kinh nghiệm, trong hoàn cảnh chịu quá nhiều sức ép do công tác trọng tài bị phản ứng liên tục.

ĐÌNH THẢO (LĐO)