Báo Gia Lai đẩy mạnh nâng cao chất lượng báo điện tử

(GLO)- Sáng 11-7, Báo Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Khuất Đình Viện-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai chủ trì hội nghị.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Bám sát định hướng tuyên truyền, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai tiếp tục đổi mới hoạt động, từng bước thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng tin, bài trên từng ấn phẩm. Báo đã triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển giai đoạn 2022-2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Các phòng chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, phản ánh những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của các ngành, lĩnh vực, địa phương. Đặc biệt để đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, Báo đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, đa dạng thông tin, chuyên mục: “Sự kiện và Bình luận”, “Học tập và làm theo gương Bác”, “Nhịp cầu tri thức”, “Dân vận khéo” và “Phóng sự-ký sự”…

Thống kê trong 6 tháng, Báo Gia Lai đã phát hành 96 kỳ báo hàng ngày, 21 kỳ báo cuối tuần, 22 kỳ báo ảnh, 1 kỳ báo gộp số 30-4, 1 kỳ báo Giỗ Tổ 10/3 (ÂL); 1 kỳ tăng trang số báo 90 năm Ngày thành lập tỉnh, báo Xuân… Bình quân mỗi tháng, Báo Gia Lai tuyên truyền khoảng 1.400 tin, bài, ảnh, clip... trên các ấn phẩm. Tất cả các ấn phẩm xuất bản đều đúng tôn chỉ mục đích, chất lượng ngày càng được nâng lên. Riêng Báo Gia Lai điện tử được cập nhật liên tục, toàn diện trên các lĩnh vực ở trong tỉnh, trong nước và thế giới với lượng truy cập trung bình 45 ngàn lượt/ngày trở lên.



Ngoài ra, Báo Gia Lai còn phối hợp dịch Báo ảnh Dân tộc-Miền núi, xuất bản mỗi tháng 1 kỳ, số lượng 6.000 bản/kỳ/ngữ, phát hành trên địa bàn 2 tỉnh: Gia Lai và Kon Tum. Phối hợp với chặt chẽ với Công ty Cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai, Bưu điện tỉnh làm tốt công tác in ấn, phát hành đưa báo tới tay bạn đọc khu vực đô thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cấp phát Báo ảnh đúng đối tượng, Báo Gia Lai cho đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên.



Báo Gia Lai cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện, hoạt động: Gặp mặt Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Báo Gia Lai (16/3/1947-16/3/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ ba); Hội thảo tham gia góp ý đề cương chi tiết Lịch sử Báo Gia Lai, giai đoạn 1947-2022; học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, quản lý, cải tiến, đổi mới ấn phẩm báo in, báo điện tử với một số báo Đảng địa phương khu vực miền Tây Nam bộ... Động viên, khuyến khích cán bộ, phóng viên, người lao động tham gia các phong trào, các cuộc thi do các cấp, các ngành phát động, trong đó có loạt bài 5 kỳ “Một chỉ thị, trăm biến chuyển từ làng” đạt giải khuyến khích giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021 và nhiều giải báo chí cấp tỉnh.



Tại hội nghị, cán bộ, phóng viên, người lao động đã thảo luận và thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế đồng thời thống nhất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài trên từng ấn phẩm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.



Kết luận hội nghị, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên đề nghị mỗi cán bộ, phóng viên, người lao động cần phải khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao chất lượng tin, bài và tăng cường phát triển các nền tảng mạng xã hội của Báo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

Các phòng chuyên môn nhanh chóng triển khai kế hoạch tuyên truyền các số báo: Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám 19-8 và Quốc khánh 2-9, Tết Dương lịch, Báo Xuân năm 2023; tăng cường các bài viết gương người tốt việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến đi đôi với phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tham nhũng tiêu cực; bám sát thực tiễn cuộc sống, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để phát hiện, lựa chọn đề tài, đầu tư sáng tạo tác phẩm chất lượng để tham gia cuộc thi “Pleiku: Đất và Người”, giải báo chí Búa liềm vàng, “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV năm 2021-2022…



ANH HUY