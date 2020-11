Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản chính thức khai mạc tại Tokyo

Đây là một hoạt động nằm trong chiến dịch quảng bá hình ảnh Việt Nam ở Nhật Bản, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết của người Nhật Bản đối với Việt Nam.





Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản năm 2020. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 7/11, Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản đã chính thức khai mạc tại Tokyo, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao trong Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản cùng với đông đảo người dân hai nước.



Đây là lễ hội có quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Tokyo sau khi thành phố này được bổ sung vào danh sách chương trình “Go To Travel” của Chính phủ Nhật Bản.



Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, Trưởng ban tổ chức, cho biết lễ hội này được tổ chức nhằm hưởng ứng lời kêu gọi “Go to Travel” và “Go to Eat” của Chính phủ Nhật Bản, đồng thời thể hiện Việt Nam ủng hộ Nhật Bản tổ chức thành công Đại hội Thể thao Olympic Tokyo vào năm tới.



Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Eiichiro Washio nêu rõ năm nay, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nên hoạt động đi lại giữa hai nước không còn thuận lợi như những năm trước. Do đó, Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản là một dịp để người dân hai nước giao lưu với nhau.



Bên cạnh đó, Thứ trưởng Washio cũng khẳng định quyết tâm của Chính phủ Nhật Bản chiến thắng đại dịch và tổ chức thành công Olympic Tokyo.



Liên quan tới quan hệ Việt-Nhật, Thứ trưởng Washio nói: “Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. Tháng trước, Thủ tướng Suga Yoshihide đã tới thăm Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức".



Cùng chung quan điểm đó, ông Natsuo Yamaguchi, Chủ tịch Đảng Công minh, đối tác của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong liên minh cầm quyền hiện nay ở Nhật Bản, cho rằng việc Thủ tướng Suga lựa chọn Việt Nam làm điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên thể hiện sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước.



Ông bày tỏ hy vọng lễ hội này sẽ giúp thắt chặt mối quan hệ đó.



Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Nông-lâm-ngư nghiệp Nhật Bản Hideki Miyauchi khẳng định Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản là một cơ hội rất tốt để người dân hai nước có thể giao lưu trong lĩnh vực ẩm thực.



Bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, ông cho biết Nhật Bản rất muốn xuất khẩu quýt sang Việt Nam, và ở chiều ngược lại, muốn nhập khẩu long nhãn và vải.



Chương trình văn nghệ tại Lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản năm 2020. (Ảnh: Đức Thịnh/TTXVN)



Lễ hội Việt Nam là một hoạt động thường niên do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với phía Nhật Bản tổ chức từ năm 2008 nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.



Đây là một hoạt động nằm trong chiến dịch quảng bá hình ảnh Việt Nam ở Nhật Bản, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết của người Nhật Bản đối với Việt Nam.



Đến với lễ hội năm nay, các khách tham quan có cơ hội được thưởng thức các món ăn truyền thống và các chương trình văn hóa, nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam và Nhật Bản.



Ban Tổ chức hy vọng lễ hội này sẽ đáp ứng các kỳ vọng về tái khởi động các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi các hoạt động kinh tế-xã hội của chính quyền Tokyo.



Để đảm bảo cho sự an toàn cho những người tham gia, Ban Tổ chức đã yêu cầu tất cả các quan khách đeo khẩu trang và đo thân nhiệt ở cửa ra vào. Lễ hội sẽ kéo dài tới ngày 8/11.

Theo Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)