Gia Lai tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản

(GLO)- Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp kết nối tiêu thụ nông sản tại các chợ đầu mối, hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử, đến nay, gần như toàn bộ nông sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cơ bản tìm được đầu ra.





Đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản



Gia Lai hiện có nhiều mặt hàng nông sản chủ lực giá trị kinh tế cao như: cà phê, hồ tiêu, cao su, mì, mía, lúa, trái cây và rau các loại. Nhằm giúp người dân tiêu thụ nông sản, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có công văn gửi các sàn thương mại điện tử (OCOP, Postmart, Voso), doanh nghiệp chế biến nông-lâm-thủy sản, hợp tác xã (HTX) đề nghị hỗ trợ tiêu thụ, đặc biệt là đối với các sản phẩm đang tồn đọng như: bơ, bí xanh, bí đao, rau ngót, chanh.

Nhiều diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh đang đến kỳ thu hoạch, cần được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Vũ Thảo



Bà Nguyễn Tuyết Hoa-Giám đốc HTX nông nghiệp và dịch vụ An Trường Phát (xã Tân An, huyện Đak Pơ) cho hay: “Hợp tác xã đang liên kết đầu tư giống, phân bón, chế phẩm sinh học, kỹ thuật cho khoảng 200 hộ dân sản xuất hơn 50 ha rau củ quả các loại. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên sản lượng rau củ quả tăng. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Hiện vẫn còn một lượng lớn rau củ quả tồn đọng trong dân”. Theo bà Hoa, trước đây, HTX có thể xuất 20-30 tấn rau củ quả/ngày đi TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn. Nhưng hiện nay, mỗi tuần, HTX chỉ tiêu thụ được một chuyến hàng với lượng rau củ quả không đáng kể.



Còn ông Lê Văn Thanh-Giám đốc HTX sản xuất-thương mại-dịch vụ-du lịch nông nghiệp Ia Mơ Nông (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) thì cho biết: Thời điểm này năm ngoái, giá sầu riêng nằm ở mức 50-70 ngàn đồng/kg, bây giờ chỉ còn 30-40 ngàn đồng/kg; bơ chỉ còn 5-10 ngàn đồng/kg. Hiện HTX còn tồn khoảng 700 tấn bơ đã đến kỳ thu hoạch. Bên cạnh khó khăn về đầu ra, giá trái cây cũng giảm thấp đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của HTX.



Tương tự, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, huyện Kbang còn tồn đọng một lượng khá lớn bí đao xanh và dược liệu. Ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Huyện đã báo cáo với Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) để kết nối tiêu thụ bí đao xanh giúp người dân. Với sự vào cuộc của ngành chức năng, đến nay, trên địa bàn chỉ còn tồn khoảng 29 tấn bí đao xanh của 3 hộ dân tại xã Krong và 30 tấn dược liệu của HTX nông nghiệp dược liệu Quang Vinh (xã Sơ Pai). Vì vậy, huyện đang tiếp tục kết nối để sớm tiêu thụ giúp người dân ổn định sản xuất và có vốn tái đầu tư.



Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết nông sản trong vụ thu hoạch này đều đã được tiêu thụ. Đối với mặt hàng rau củ quả xuất bán đi miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam, sản lượng tiêu thụ đã tăng nhiều so với 10 ngày trước. Mỗi ngày có 7-8 chuyến xe tải chở rau củ quả đi miền Trung với sản lượng 250 tấn; khoảng 4-5 xe tải chở rau củ quả đi Kon Tum, Đak Lak, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương với sản lượng 120-150 tấn. Giá rau củ quả hiện tăng gấp 3-4 lần so với 10-15 ngày trước. Hiện tại, sầu riêng đang có giá bán 50-55 ngàn đồng/kg, bơ 10-20 ngàn đồng/kg, mít 10-15 ngàn đồng/kg, na dai 30-33 ngàn đồng/kg, chanh dây 15-16 ngàn đồng/kg… nên người dân rất phấn khởi.



Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn



Hiện nay, các ngành chức năng đang tiếp tục kết nối, huy động toàn bộ hệ thống chợ, siêu thị vào cuộc thu mua hết nông sản tươi sống cho người dân, nhất là các loại nông sản đang vào vụ thu hoạch; kêu gọi các doanh nghiệp, HTX tích cực thu mua, lưu trữ, tiêu thụ nông sản. Đối với nông sản khô như: cà phê, hồ tiêu… khuyến khích áp dụng các biện pháp lưu kho chờ qua dịch để xuất bán ra thị trường ngoài tỉnh và xuất khẩu. Đặc biệt, đối với nông sản tươi sống, ngành chức năng tiếp tục rà soát, nắm bắt sản lượng để kết nối đưa thông tin lên sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, tiếp tục kết nối với Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị, HTX để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Mua hàng trên các sàn TMĐT đang là xu hướng của nhiều người tiêu dùng. Ảnh: Vũ Thảo



Trao đổi với P.V, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã hỗ trợ các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên đảm bảo việc cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân, kết nối giữa các nhà sản xuất với doanh nghiệp, chợ đầu mối thu mua nông sản và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, tổ sản xuất ở các tỉnh, tránh bị đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nông sản do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tổ công tác 970 cũng đã trực tiếp liên hệ với các tỉnh để nắm bắt tình hình sản xuất, thu hoạch, sản lượng, vận chuyển của từng loại nông sản, từ đó kết nối việc tiêu thụ giữa các tỉnh với doanh nghiệp, HTX. Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp kết nối tiêu thụ nông sản tại các chợ đầu mối, hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử, kết nối với Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, toàn bộ nông sản trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được tiêu thụ, tồn đọng không nhiều. Từ nay đến cuối năm, tỉnh ta có nhiều loại nông sản vào vụ thu hoạch. Do đó, ngành Nông nghiệp tỉnh đã thống kê đầy đủ diện tích, năng suất, sản lượng của từng loại, từng thời điểm thu hoạch và kết nối với Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm.



Hiện nay, nhiều loại cây trồng đang vào vụ thu hoạch chính, trong đó có 578 ha rau các loại với sản lượng dự kiến khoảng 8.315 tấn; 49.000 ha lúa với sản lượng hơn 200.000 tấn; 24.433 ha bắp với sản lượng 122.163 tấn; 12.847 ha đậu đỗ các loại với sản lượng 10.470 tấn; 995 ha khoai lang với sản lượng 10.309 tấn. Ngoài ra, tỉnh còn có hàng ngàn héc ta cây ăn quả như bơ, sầu riêng, chanh dây, chuối, thanh long... cũng cho thu hoạch từ nay đến cuối năm.

Thu hoạch khoai lang ở xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện). Ảnh: Lê Nam

