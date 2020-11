An Khê tăng 5 hợp tác xã so với năm 2016

(GLO)- Sáng 11-11, Thị ủy An Khê tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 30-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đẩy mạnh phát triển hợp tác xã (HTX). Dự hội nghị có TS. Trần Minh Hải-Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế hợp tác (Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II, Bộ Nông nghiệp và PTNT).





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Trong 3 năm (2017-2019), thị xã An Khê thành lập mới 7 HTX, giải thể 2 HTX. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 11 HTX (tăng 5 HTX so với cuối năm 2016); số thành viên HTX là 2.300 người, giảm 222 người so với cuối năm 2016.

Ngoài ra, trên địa bàn thị xã còn có 12 tổ hợp tác gồm: 1 tổ hợp tác trồng hoa, 1 tổ hợp tác chăn nuôi, 2 tổ hợp tác trồng dược liệu và 8 tổ hợp tác dùng nước với 183 thành viên; có 2 nông hội và 1 hội quán với 204 thành viên.



Để các HTX, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, thị xã đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế hợp tác tổ chức 3 hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế hợp tác và HTX cho tất cả cán bộ chủ chốt của thị xã; mở 3 lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, quản lý cho các HTX trên địa bàn; tổ chức 12 buổi tuyên truyền, vận động phát triển HTX với khoảng 700 người tham dự.

Đồng thời, thị xã cử 40 cán bộ HTX, cán bộ không chuyên trách tại các xã tham gia lớp đào tạo “Giám đốc HTX nông nghiệp cho cán bộ trẻ” và bồi dưỡng, tập huấn năng lực cho cán bộ HTX.



Nhờ được quan tâm, hỗ trợ, các HTX đã tham gia xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận "Rau An Khê-Gia Lai", xây dựng vùng chuyên canh trồng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Cửu An... Ngoài ra, các HTX cũng đã phát triển theo hướng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng các sản phẩm OCOP.

NGỌC MINH