Công bố nhãn hiệu chứng nhận Rau An Khê-Gia Lai

(GLO)- Ngày 27-12, tại hội trường 23-3, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thị xã An Khê tổ chức Hội thảo “Quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận Rau An Khê”.

Tham dự Hội thảo có các ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Lê Hồng-Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ; Nguyễn Đình Phương- Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các nhà khoa học, các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trên địa bàn thị xã.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm nông nghiệp của thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Thu

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận xoay quanh những vấn đề như: xây dựng, bảo hộ quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) Rau An Khê; quá trình thực hiện dự án; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm rau mang NHCN; phát triển tài sản trí tuệ gắn với phát triển đặc sản và sản phẩm của địa phương; trách nhiệm, lợi ích của các đơn vị, thành viên và tổ chức quản lý trong việc phát triển thương hiệu…

Ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi, động viên nông dân trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Thu

Ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương nông dân, hợp tác xã, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan đã nỗ lực xây dựng NHCN Rau An Khê, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền thị xã An Khê cần tập trung quản lý tốt đất đai, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 gắn với việc quản lý và phát triển NHCN Rau An Khê. Đối với các sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Văn hóa-Thể thao và Du lịch… chung tay nâng tầm danh tiếng, uy tín, chất lượng cho rau An Khê. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Ông Trần Lê Hồng-Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ trao Giấy CNNH Rau An Khê-Gia Lai cho UBND thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Thu

Dịp này, ông Trần Lê Hồng-Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã trao Giấy CNNH Rau An Khê-Gia Lai cho UBND thị xã An Khê. Từ đây, rau An Khê-Gia Lai đã được xác lập quyền sở hữu công nghiệp, được bảo hộ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ và tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ của sản phẩm.