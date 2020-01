Nâng tầm thương hiệu "Rau An Khê"

(GLO)- Phát triển nông nghiệp sạch để bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng là xu hướng tất yếu. Vì thế, thị xã An Khê đã chú trọng hỗ trợ người dân đầu tư sản xuất rau an toàn theo chuỗi giá trị an toàn vệ sinh thực phẩm, từ đó nâng tầm thương hiệu rau an toàn của địa phương.





Từ liên kết sản xuất rau sạch



Ông Trần Ngọc Hà (tổ 7, phường An Bình) là nông dân sản xuất giỏi và có hơn 40 năm kinh nghiệm trồng rau. Vì vậy, ông hiểu rất rõ những thăng trầm của cây rau trên vùng đất này. “Trước đây, người dân trong vùng chỉ trồng vài ba luống rau trong vườn để ăn, sau đó mới trồng thêm để bán. Các loại rau chủ yếu là khổ qua, đậu cô ve, cải ngọt, xà lách và được trồng bằng phương pháp thủ công. Khi ấy, trồng rau còn vất vả lắm, nhất là khâu làm đất. Vì không có máy móc như bây giờ nên người dân phải cuốc đất bằng tay. Nước tưới dồi dào, đào ở đâu cũng có nhưng không có máy bơm nên người dân phải gánh từng xô đi tưới cho rau. Rau thu hoạch được cũng phải gánh ra chợ bán chứ không có xe vào nhập tận nơi như bây giờ. Thị trường rau ngày đó chỉ bó hẹp trong địa bàn thị xã An Khê, sau đó mở rộng thêm ở TP. Pleiku. Do tất cả các khâu trồng rau đều làm thủ công nên chi phí đầu tư ít, lãi rất cao”-ông Hà nhớ lại.

Ông Trần Ngọc Hà chăm sóc vườn khổ qua của gia đình. Ảnh: N.S





Thấy trồng rau cho hiệu quả cao, những năm gần đây, người dân phường An Bình không ngừng mở rộng diện tích canh tác lên đến hàng trăm héc ta, các loại rau đưa vào trồng cũng phong phú hơn. Trung bình mỗi ngày, nông dân trên địa bàn phường cung cấp cho thị trường hàng chục tấn rau. Tuy nhiên, vấn đề chất lượng và đầu ra cho rau vẫn khiến nhiều hộ dân nơi đây trăn trở. Chia sẻ về vấn đề này, ông Hà cho rằng, bây giờ thị trường ưa chuộng rau đẹp nên ngoài kinh nghiệm trồng rau, người dân còn áp dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng những giống mới cho năng suất cao, hình thức đẹp, đảm bảo về an toàn thực phẩm. Đặc biệt, vấn đề chất lượng rau vẫn quan trọng nhất. Năm 2016, 21 hộ dân đã quyết định liên kết thành tổ sản xuất rau an toàn với diện tích canh tác 12 ha. Đến tháng 6-2017, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp An Bình được thành lập trên cơ sở tổ sản xuất này và chính thức đi vào hoạt động sau đó 2 tháng với mong muốn nâng cao chất lượng rau để đáp ứng nhu cầu thị trường, cải thiện đời sống cho người dân.



Ông Trần An Đình-thành viên Hội đồng Quản trị HTX Dịch vụ nông nghiệp An Bình-cho biết: Từ hiệu quả kinh tế của mô hình liên kết sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP đã tạo điều kiện cho HTX Dịch vụ nông nghiệp An Bình ra đời và bước đầu hoạt động hiệu quả. Năm 2017, HTX đã tiêu thụ được trên 22 tấn rau, tổng thu trên 262 triệu đồng. Trong đó, diện tích trồng rau VietGAP của thành viên là hơn 8 ha; có 1.000 m2 nhà lồng để ươm giống cây trồng phục vụ sản xuất và kinh doanh. Đặc biệt, tháng 6-2018, UBND thị xã An Khê đã triển khai dự án xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Rau An Khê”, giao cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã thực hiện với tổng kinh phí 354 triệu đồng. Được chọn để thực hiện dự án, HTX Dịch vụ nông nghiệp An Bình tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai và mở rộng sản xuất diện tích sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP lên hơn 20 ha với 45 thành viên tham gia. Ngoài ra, HTX đã mở cửa hàng rau sạch tại địa chỉ 143 Bùi Thị Xuân (phường An Phú, thị xã An Khê) nhằm cung ứng thực phẩm an toàn tới tay người tiêu dùng.



Đến thương hiệu quốc gia



Cũng theo ông Đình, đến nay, HTX Dịch vụ nông nghiệp An Bình đã có 110 thành viên với diện tích rau canh tác là 22,1 ha, sản lượng hàng năm đạt 2.221 tấn với trên 30 chủng loại rau. Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Rau An Khê-Gia Lai”. Đây là cơ hội để sản phẩm rau An Khê tạo lập chỗ đứng vững chắc trên thị trường, giúp người trồng rau nâng cao thu nhập. Hiện mỗi ha trồng rau cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. “Tôi thấy việc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm là hết sức cần thiết. Đây cũng là tiền đề quan trọng để HTX không ngừng phát triển, từng bước mở rộng sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm rau quả”-ông Đình chia sẻ.

Người dân mua rau tại cửa hàng rau sạch của HTX Dịch vụ nông nghiệp An Bình. Ảnh: N.S





Còn theo ông Phan Ngọc Thành-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã An Khê: Từ khi bắt tay triển khai dự án xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Rau An Khê-Gia Lai”, chúng tôi đưa ra phương châm cung cấp ra thị trường những sản phẩm ngon và sạch, nông dân phải thực hiện đầy đủ các bước quy định theo tiêu chuẩn VietGAP ngay từ khâu chọn đất trồng, chọn nguồn nước tưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Cũng chính bởi thực hiện đúng quy trình theo tiêu chuẩn VietGAP, do đó sản phẩm sau rạch nhanh chóng được tiêu thụ không chỉ ở trong tỉnh mà còn mở rộng ra các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Bình Định, Thừa Thiên-Huế, Nghệ An... góp phần làm tăng giá trị sản phẩm 5-10% so với trước. “Hiện chúng tôi đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp, xây dựng hoàn chỉnh 2 dự thảo quy chế, quy trình cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và gắn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận. Thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến đóng góp và xây dựng hoàn chỉnh phương án thương mại hóa, kênh tiêu thụ cho rau An Khê, sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận để người dân nắm bắt và áp dụng”-ông Thành thông tin thêm.



Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Ngọc Mỹ-Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê-cho biết: An Khê là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nghề trồng rau. Từ nhiều năm qua, thị xã đã hình thành các vùng trồng rau tập trung tại phường An Bình, An Phú và xã Thành An. Hiện nay, thị xã có khoảng 2.127 ha đất trồng rau với sản lượng rau hàng năm đạt trên 46.650 tấn. Trong số này có khoảng 22,1 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Rau An Khê-Gia Lai”. Tuy nhiên, phần lớn diện tích trồng rau còn rải rác, không tập trung nên chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương.



“Thời gian tới, thị xã sẽ mở rộng diện tích sản xuất rau, đồng thời kết nối thị trường cung ứng rau trên toàn quốc. Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình thí điểm khép kín từ sản xuất đến sơ chế, chế biến, kinh doanh rau an toàn; tổ chức các chương trình xúc tiến nhằm quảng bá rộng rãi sản phẩm “Rau An Khê-Gia Lai” đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Thị xã cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác tiêu thụ sản phẩm rau VietGAP với mục tiêu xây dựng thương hiệu vùng rau an toàn của thị xã An Khê nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung”-ông Mỹ cho hay.



NGỌC SANG