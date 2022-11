Nga sẽ trừng trị thích đáng những kẻ sát hại tù binh Nga ở Ucraine

(GLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 21-11 tuyên bố Nga sẽ tự truy lùng những tay súng Ukraine đã sát hại tù binh Nga, những kẻ thủ ác sẽ bị vạch mặt và trừng trị, trong khi Kyiv bác bỏ chuyện này.

Ông Peskov cho hay Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ lính Ukraine hành quyết tù binh Nga. Ủy ban này cũng cho hay sẽ tìm kiếm tung tích những cá nhân đã ghi hình và đăng lên mạng các video clip liên quan đến vụ hành quyết.



Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18-11 cáo buộc Kyev đã hành quyết hơn 10 tù binh nước này, và đây là tội ác chiến tranh mà phương Tây phớt lờ, theo Reuters.



Bài báo hôm 21/11 của tờ The New York Time dựa vào kỹ thuật báo chí điều tra để xác nhận các clip đăng trên mạng xã hội quay tại làng Makeyevka vào thời điểm quân Ukraine vừa giành lại quyền kiểm soát nơi này.



Trong khi đó, Đại sứ lưu động phụ trách công lý hình sự toàn cầu của Mỹ, ông Beth Van Schaack ngày 21/11 nói rằng, Washington đang “theo dõi sát” những cáo buộc về việc các lực lượng vũ trang Ukraine hành quyết tù binh Nga. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời bà Van Schaack tỏ ý bênh vực Kiev, rằng mức độ phạm tội của quân Nga là “rất lớn” so với các cáo buộc đối với quân đội Ukraine.



Cùng ngày, Đài truyền hình RT của Nga đưa tin, thủ phạm bị cáo buộc hành quyết các tù binh Nga mới đây là những binh sĩ Ukraine thuộc một lữ đoàn đặt tại thành phố Lviv có quan hệ mật thiết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Sputniknews dẫn nguồn từ RT, một cựu quân nhân Ukraine cho biết, những binh sĩ thuộc Lữ đoàn 80 từ lâu đã được huấn luyện để “căm thù” tất cả những gì liên quan đến Nga.



Đài CNN ngày 22.11 dẫn lời một quan chức địa phương cho biết giao tranh đã nổ ra ở tỉnh Donetsk của Ukraine vào ngày 22.11, khi Nga tiến hành "đợt pháo kích lớn" vào các thị trấn và làng mạc ở tiền tuyến phía đông.



Trong khi đó, tình hình chiến sự giữa Nga- Ucraine vẫn chưa hết khốc liệt. Theo ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Donetsk, thị trấn Avdiivka đã bị tấn công bằng một loạt đạn pháo. Vài tháng qua, Avdiivka nằm cách tiền tuyến vài km, nhưng thị trấn này vẫn do Ukraine kiểm soát. Ông Kyrylenko cho biết các đợt pháo kích lớn cũng được ghi nhận ở hai khu vực gần thành phố chiến lược Lyman ở tỉnh Donetsk.



Quân đội Ukraine cũng thông báo, lực lượng nước này đang bị tấn công liên tục ở khu vực Donetsk. “Ở hướng Bakhmut và Avdiivka, Nga đang tập trung nỗ lực tiến hành các hành động tấn công"- Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 22/11 cho biết.



Các binh sĩ Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch phản công tại Mykolaiv và Kherson và gần đây đã giành lại thành phố Kherson.

