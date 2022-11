Canada công bố Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào ngày 27.11 để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn, thịnh vượng và an ninh cho người dân nước này. Chiến lược dài 26 trang của Canada bao gồm 5 mục tiêu chiến lược, trong đó có thúc đẩy hòa bình, khả năng phục hồi và an ninh.



Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada Mélanie Joly. Ảnh: AFP





Kế hoạch tham vọng gần 2,3 tỉ USD



Thông cáo của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada chỉ ra, là quốc gia ở Thái Bình Dương, Canada công nhận khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ đóng vai trò quan trọng và sâu sắc trong tương lai của Canada. Mọi vấn đề liên quan tới người dân Canada - an ninh quốc gia, sự thịnh vượng kinh tế, tôn trọng luật pháp quốc tế... - sẽ được định hình bởi các mối quan hệ mà Canada có với các đối tác, các quốc gia khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Những quyết định được đưa ra trong khu vực sẽ tác động đến người dân Canada trong nhiều thế hệ và sự tham gia của Canada là đều quan trọng.



“Tương lai của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là tương lai của chúng ta; chúng ta có vai trò trong việc định hình khu vực. Hôm nay, chúng tôi đưa ra chiến lược thực sự của Canada - một chiến lược liên quan đến mọi khía cạnh của xã hội chúng ta. Chiến lược gửi một thông điệp rõ ràng đến khu vực rằng Canada đang ở đây” - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mélanie Joly nói.



Chiến lược đưa ra lộ trình toàn diện nhằm tăng cường sự tham gia của Canada ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong thập kỷ tới, tăng cường đóng góp của Canada vào hòa bình và an ninh khu vực, củng cố tăng trưởng kinh tế và khả năng phục hồi, tăng cường những mối quan hệ giao lưu nhân dân quan trọng và hỗ trợ phát triển bền vững trên toàn khu vực.



Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada bao gồm 5 mục tiêu chiến lược, trước tiên là thúc đẩy hòa bình, khả năng phục hồi và an ninh. Để thúc đẩy các lợi ích của Canada về hòa bình và an ninh, chính phủ sẽ đầu tư hơn 720 triệu USD, bao gồm: 492,9 triệu USD để củng cố sự hiện diện hải quân của Canada ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tăng cường sự tham gia của lực lượng vũ trang Canada trong các cuộc tập trận quân sự trong khu vực; 47,3 triệu USD để khởi động sáng kiến ​​mới nhằm phát triển năng lực an ninh mạng ở một số đối tác khu vực.



“Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương xác định Canada là nước đi đầu trong thúc đẩy hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, đồng thời duy trì vai trò của chúng tôi như một đối tác đáng tin cậy. Chiến lược này sẽ tăng cường sự hiện diện của các lực lượng vũ trang Canada trong khu vực và tăng cường các mối quan hệ quốc phòng và an ninh của Canada với các đối tác và đồng minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở và hòa nhập" - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Anita Anand cho hay.



Theo Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Marco Mendicino, chiến lược sẽ tăng cường năng lực tình báo của Canada trong khu vực, tăng cường ngoại giao không gian mạng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với các đồng minh. "Canada sẽ đóng vai trò quan trọng bằng cách đóng góp cho hòa bình, an ninh và hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời luôn bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi" - Bộ trưởng Marco Mendicino nhấn mạnh.



Mục tiêu thứ 2 trong chiến lược vừa công bố của Canada là mở rộng thương mại, đầu tư và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. Để thúc đẩy thương mại mở, dựa trên quy tắc và hỗ trợ sự thịnh vượng kinh tế, Canada sẽ đầu tư 240,6 triệu USD, trong đó có 24,1 triệu USD để thiết lập Cổng Thương mại Canada ở Đông Nam Á nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh, đầu tư của Canada trong khu vực. Trong khoản đầu tư này cũng có 13,5 triệu USD để mở rộng quan hệ tài nguyên thiên nhiên với các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - trong thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.



Thứ ba, để xây dựng mối quan hệ giao lưu nhân dân chặt chẽ hơn với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Canada sẽ cung cấp khoản đầu tư lên tới 261,7 triệu USD. Trong khi đó, với mục tiêu thứ tư là xây dựng một tương lai xanh, sạch, bền vững, Canada cam kết 913,3 triệu USD cho các hoạt động. Mục tiêu thứ 5 của chiến lược là tăng cường sự hiện diện, tầm nhìn và ảnh hưởng của Canada với tư cách là đối tác tích cực, gắn kết ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong mục tiêu này, Canada cam kết tài trợ tổng cộng 143,3 triệu USD.



