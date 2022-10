Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Căng thẳng cuộc đua giờ chót, ông Trump chạy đua vận động

Trong lúc gió đang đổi chiều theo hướng tích cực cho đảng Cộng hòa, ông Donald Trump lên kế hoạch vận động tranh cử giờ chót với hy vọng có thể nâng cao cơ hội chiến thắng cho các ứng viên đảng Cộng hòa do ông ủng hộ.





Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị lên đường cho chiến dịch vận động cuối cùng của mùa này. Ảnh: AFP/Getty



Chiến dịch vào phút chót của ông Trump



Sau khi kết quả các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy có sự chuyển biến mạnh ở những tiểu bang quan trọng trong cuộc bầu cử giữa kỳ, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo sẽ lên đường vận động tranh cử cho các ứng viên đảng Cộng hòa, theo Reuters.



Cựu lãnh đạo Mỹ cho hay sẽ vận động đến giờ cuối, và chỉ dừng bước trước khi cuộc bầu cử chính thức được tổ chức ngày 8.11.



Cụ thể, ông Trump sẽ xuất hiện tại cuộc mít tinh ở thành phố Sioux (bang Iowa) vào ngày 3.11, trước khi đến thành phố Latrobe (bang Pennsylvania) ngày 5.11; thành phố Miami (Florida) ngày 6.11 và thành phố Vandalia (Ohio) ngày 7.11.



Trước đó, ông Trump đã tham gia nhiều cuộc vận động tại Pennsylvania và Ohio, ủng hộ các ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa trên đường đua vào ghế thượng viện, lần lượt là hai ông Mehmet Oz và ông J.D. Vance.



Tuy nhiên, cuộc hành trình sắp tới sẽ đánh dấu lần đầu tiên ông tổ chức mít tinh ở Florida và Iowa trong năm nay. Dự kiến các ứng viên của đảng Cộng hòa tại Iowa là đương kim Thống đốc Kim Reynolds và thượng nghị sĩ Chuck Grassley sẽ giữ ghế thành công.





Tổng thống Biden phát biểu tại trụ sở Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ tại Washington D.C hôm 24.10. Ảnh: Reuters



Iowa cũng sẽ là bang chứng kiến cuộc tranh tài sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.



Điều ngạc nhiên là trong khi Tổng thống Joe Biden cũng gặp gỡ các ứng viên trên đường vận động tranh cử cho đảng Dân chủ, chủ nhân Nhà Trắng hầu như tránh lộ diện tại những cuộc mít tinh quy mô lớn, khác với ông Trump và người tiền nhiệm Barack Obama.



Ông Obama có kế hoạch tham gia 4 cuộc mít tinh cho đảng Dân chủ trong tuần tới, dự kiến phát biểu tại Atlanta, Detroit, Milwaukee và Las Vegas. Cả ông Obama và ông Biden đều sẽ đến Pennsylvania vào ngày 5.11, nhưng chưa rõ họ sẽ xuất hiện trước các cuộc mít tinh lớn hay không.





Ông John Zogby của tổ chức Zogby Strategies. Ảnh: Thụy Miên



Những bang bất ngờ thành “chiến địa”



Động thái mới diễn ra trong lúc chiều hướng đang ngày càng lạc quan cho đảng Cộng hòa. Khuya 26.10 (giờ VN), tham gia buổi cung cấp thông tin do Trung tâm báo chí nước ngoài tại TP.New York (bang New York) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức, ông John Zogby của tổ chức Zogby Strategies (trụ sở Utica, New York), thừa nhận rằng, tính đến giờ phút này, bản thân ông vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào về cuộc bầu cử giữa kỳ. “Mọi thứ đang đảo lộn, dao động liên tục từ phía này sang phía kia và tôi chẳng biết khi nào cuộc đảo chiều qua lại này mới kết thúc”, ông cho biết.



Theo nhận định của ông Zogby, cuộc bầu cử hiện tại đang diễn ra trong tình trạng nước Mỹ bị “siêu phân cực” nghiêm trọng, và đây sẽ là thực tế diễn ra trên chính trường Mỹ ít nhất là xuyên suốt thế kỷ 21. Trong mỗi cuộc bầu cử quá khứ, ai nấy đều nhất trí cần phải giải quyết một nhóm những vấn đề cụ thể. Một đảng đưa ra phương án giải quyết và đảng còn lại đưa ra cách giải quyết khác. Tuy nhiên, mọi thứ hoàn toàn khác trước.



“Giờ đây, nước Mỹ với hai đảng khác nhau, đưa ra hai hệ thống vấn đề khác nhau, hai thực tế khác nhau, hai nhóm dữ liệu khác nhau để ủng hộ những thực tế này. Như thể chúng ta đang đối mặt hai hành tinh cùng xoay quanh mặt trời trên hai quỹ đạo khác biệt”, ông Zogby ví von.



Chẳng hạn, hai vấn đề mà đảng Dân chủ đang tập trung tranh thủ lá phiếu là ủng hộ quyền được phá thai và nguy cơ đối với nền dân chủ (thông qua vụ tấn công Điện Capitol hôm 6.1.2021). Trong khi đó, đảng Cộng hòa tranh cử dựa trên vấn đề kinh tế, cụ thể là lạm phát tăng cao dưới thời ông Biden; thái độ “yếu đuối” của chính quyền đảng Dân chủ trước nạn tội phạm; và vấn đề dân nhập cư.



Thông qua các kết quả khảo sát, ông Zogby đề cập một danh sách dài mà theo ông đang diễn ra quá sát sao trên đường đua thượng viện Mỹ để có thể dự đoán sớm kết quả. Danh sách này bao gồm New Hampshire, Pennsylvania, North Carolina, Wisconsin, Florida, Ohio, Arizona, Georgia, Nevada, Iowa, Utah.



Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về dự báo những bang có thể diễn ra cuộc “soán ngôi” thành công, ông Zogby đề cập đến Iowa và Nevada, trong khi vẫn tiếp tục theo sát diễn biến ở Pennsylvania và Wisconsin.



Ông Zogby cũng chỉ ra một thực tế không quá khả quan cho đảng Dân chủ. Tổng thống Biden đang chứng kiến tỷ lệ ủng hộ sụt giảm trước khi cuộc bầu cử diễn ra. “Ông ấy nhận được khoảng 44 – 45% sự ủng hộ trong những cuộc khảo sát trước đây, nhưng hiện giờ đã rơi xuống 38-39%”, chuyên gia về bầu cử Mỹ cho biết.



Chưa rõ nỗ lực cuối cùng của ông Trump tại Iowa, Pennsylvania, Florida và Ohio sẽ mang đến chiến thắng cho các ứng viên đảng Cộng hòa hay không.



Theo Thụy Miên (TNO)