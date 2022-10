Tổng thống Nga ký hiệp ước sáp nhập 4 vùng của Ukraine

Vào 19 giờ hôm nay 30.9 (giờ Việt Nam), tại Sảnh đường St. George của Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại lễ ký kết sáp nhập các vùng lãnh thổ Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk của Ukraine vào Nga.





Buổi lễ tại Điện Kremlin bắt đầu trễ với bài phát biểu của Tổng thống Putin. Nhà lãnh đạo Nga nói về các cuộc trưng cầu dân ý tại 4 vùng lãnh thổ, diễn ra từ ngày 23-27.9.





Tổng thống Putin phát biểu tại lễ ký kết hiệp ước sáp nhập lãnh thổ từ Ukraine. Ảnh: REUTERS





Theo ông Putin, đây là kết quả đã được biết trước: "Mọi người đã đưa ra lựa chọn của họ và đó là lựa chọn dứt khoát".



Sau bài phát biểu, Tổng thống Putin gặp các đại diện của những vùng lãnh thổ vừa sáp nhập.



Thượng phụ Kirill, người đứng đầu giáo hội Chính thống giáo Nga, đã có kết quả dương tính với Covid-19, theo Reuters dẫn thông tin từ giáo hội. Vì thế, ông đã vắng mặt tại lễ ký kết hiệp ước giữa Nga và các đại diện vùng Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk.



Trên Telegram, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin xác nhận chủ nhân Điện Kremlin đã thông báo với Hạ viện Nga về kế hoạch sáp nhập trên, như theo trình tự cần thiết cho việc sáp nhập lãnh thổ từ nước ngoài.



(Trái sang phải) Ông Yevgeny Balitsky, người đứng đầu Zaporizhzhia; ông Vladimir Saldo, lãnh đạo Kherson; ông Denis Pushilin, lãnh đạo “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng; và ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo “Cộng hòa Nhân dân” Luhansk tự xưng có mặt tại Moscow hôm 30.9. Ảnh: Yevgeny Balitsky/Telegram



Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30.9 tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào các vùng lãnh thổ tại Ukraine mà Nga chuẩn bị sáp nhập cũng sẽ bị coi là hành động xâm lược chống Nga, theo Reuters.



Tổng thống Putin khẳng định ông không có mục tiêu quay lại quá khứ và xây dựng lại Liên Xô. Thế nhưng, không gì có thể lay chuyển nguyện vọng của những con người muốn quay lại “cội nguồn lịch sử”, ông cho hay.



Ông Putin kêu gọi Ukraine phải ngừng bắn ngay lập tức những hành động vũ trang hiện tại, cũng như cuộc chiến “mà họ khởi đầu từ năm 2014”.



Kyiv phải “quay lại bàn đàm phán”, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh “chúng tôi sẽ bảo vệ đất mẹ bằng mọi lực lượng hiện có, và chúng tôi sẽ làm tất cả để đảm bảo người Nga được an toàn”.



Trong một diễn biến khác, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn tin rằng cần phải tiếp tục xây dựng một kiến trúc an ninh trải dài toàn châu Âu với sự tham gia của Nga trong tương lai, theo cổng thông tin portal n-tv của Đức.



Bà Merkel cho rằng hiện tại Đức “chẳng có lý do gì để tự mãn”. “Bà đầm thép Đức” cũng nói Đức có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này nếu đủ năng lực và sự tự tin.



Ông Putin nói việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ từ Ukraine là “sự lựa chọn của hàng triệu con người” cùng trải qua lịch sử tương đồng với Liên bang Nga.



Sự sụp đổ của Liên Xô đã phá hủy những mối liên kết đó. Và bất chấp mọi khó khăn, hàng triệu con người vẫn tiếp tục yêu mến nước Nga.



Theo Thụy Miên (TNO)