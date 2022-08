Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Đài Loan, quân đội Trung Quốc nói "sẽ không ngồi yên"

(GLO)- Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang có chuyến công du châu Á tới 4 quốc gia. Mặc dù không nằm trong kế hoạch, song trước chuyến ghé thăm tới Đài Loan mà phía Trung Quốc cho là hành động khiêu khích, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lường trước những rủi ro đồng thời có những động thái đảm bảo an ninh nhiều lớp cho nữ lãnh đạo cấp cao này.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bắt đầu công du châu Á, không nhắc Đài Loan

Theo Sputnik thông tin, chuyến bay của Chủ tịch Hạ viện Mỹ được cho là đã hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn (TP. Đài Bắc, Đài Loan) vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 2-8 sau khi hoàn thành chuyến thăm tại Malaysia. Đón tiếp bà Pelosi tại sân bay có ông Ngô Chiêu Tiếp-lãnh đạo Cơ quan Đối ngoại Đài Loan.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (áo hồng). Ảnh nguồn TNO

Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Đài Loan sau 25 năm. Phía Trung Quốc xem đây là hành động khiêu khích từ phía Mỹ. Bắc Kinh nhìn nhận Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc chứ không phải là một quốc gia riêng biệt, đồng thời yêu cầu cộng đồng quốc tế phải tôn trọng chính sách “Một Trung Quốc”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 1-8 cũng gia tăng đe dọa, nói quân đội Trung Quốc "sẽ không ngồi yên" nếu chuyến thăm diễn ra. Vài giờ sau đó, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo một loạt hoạt động diễn tập quân sự khác sẽ diễn ra ở Biển Đông từ ngày 2 đến 6-8.

Một số cựu quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng, Chủ tịch Hạ viện Mỹ có thể giảm nhẹ mức độ căng thẳng bằng một chuyến thăm “không chính thức” tới Đài Loan. Cụ thể, thay vì sử dụng tư cách “công dân Mỹ” để đi ngang Đài Loan thì bà Pelosi có thể “quá cảnh” tại đây và gặp lãnh đạo Thái Văn Anh.

Dù vậy, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nữ lãnh đạo cấp cao, Bộ Quốc phòng Mỹ đã có những sự chuẩn bị hết sức chu đáo. Lầu Năm Góc đã chuẩn bị một kế hoạch an ninh, theo đó sẽ sử dụng tàu chiến và máy bay chiến đấu để đảm bảo an toàn cho bà Pelosi nếu bà đến thăm Đài Loan. Kế hoạch này do lãnh đạo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là ông John Aquilino phác thảo. Nếu cần thì Lầu Năm Góc có thể điều các vệ tinh do thám bao quát khu vực gần Đài Loan để có được thông tin tình báo liên tục về các động thái quân sự của Trung Quốc.

Theo đó, các phương tiện quân sự quan trọng như nhóm tàu sân bay tấn công USS Ronald Reagan, cùng với chiến đấu cơ và máy bay trinh sát trên tàu, có thể di chuyển qua Biển Đông đến gần Đài Loan. Lực lượng Không quân cũng có thể được điều động để giám sát không phận và trinh sát. Các phương tiện quân sự khác có thể được bố trí ở khoảng cách xa hơn và sẵn sàng triển khai nếu phát sinh tình huống bất thường.

Về phía hoạt động quân sự của Trung Quốc cũng đã có nhiều diễn biến đáng chú ý trước sự kiện này. Cũng từ ngày 1-8, nhiều máy bay chiến đấu Trung Quốc áp sát đường trung tuyến giữa đại lục với đảo Đài Loan (Trung Quốc), nhiều tàu chiến cũng ép sát đường phân chia không chính thức giữa eo biển khi có thông tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ ghé thăm Đài Loan.

Theo Reuters, trong sáng 2-8, máy bay Trung Quốc nhiều lần thực hiện các động tác chiến thuật để vượt qua đường trung tuyến rồi quay lại. Đến chiều nay, các máy bay Trung Quốc đã rời khỏi khu vực nhưng nhóm tàu chiến vẫn ở lại.

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby khẳng định: Chuyến đi của bà Pelosi không làm thay đổi chính sách của Mỹ đối với Đài Loan (Trung Quốc) và Bắc Kinh hiểu rõ sự phân chia quyền lực ở Mỹ nghĩa là bà Pelosi tự quyết định thực hiện chuyến thăm.

Được biết, Chủ tịch Hạ viện là chính trị gia quan trọng số 3 của nước Mỹ, sau Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Bà Pelosi nằm trong danh sách “trữ quân”, tức là người có thể lên làm tổng thống Mỹ nếu có sự cố xảy ra với tổng thống và phó tổng thống đương nhiệm.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)