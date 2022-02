Chiến sự Ukraine: Nhóm người Việt đầu tiên đã được sơ tán

Những giờ đầu tiên của ngày mới 27/2, trang Facebook của Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Ngọc Thạch đăng tin: "Sau rất nhiều khó khăn đã sơ tán được nhóm cộng đồng đầu tiên đến Lviv rồi sang Ba Lan".



Thủ tướng ban hành Công điện về bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine

Đạn pháo ở khu vực Nikolaev. Ảnh Korrespondent



Ngoài ra, theo thông tin từ anh Hồ Sĩ Trúc, chủ biên trang tin NguoixungheKiev, những người Việt Nam đang sống ở thành phố Kiev, muốn đăng ký về Việt Nam liên hệ qua số điện thoại của anh Phạm Văn Núi- phó Chủ tịch Hội người Việt sẽ lên danh sách, sau đó danh sách này sẽ được gửi về Việt Nam để xin máy bay giải cứu.



Anh Hồ Sĩ Trúc cho biết, sau hai ngày gia đình anh cùng một nhóm người Việt khoảng 50 người tá túc trong tầm hầm của một gia đình người quen, thì đến chiều hôm qua 26/2 theo giờ địa phương gia đình anh đã di chuyển bằng xe ô tô để đi về vùng ngoại ô. Anh Trúc cũng cho biết, mặc dù tình hình ở Kiev vẫn đang kiểm soát được, nhưng tiếng bom đạn đã khiến cho thế hệ con em người Việt còn nhỏ quá sợ hãi ám ảnh, đó là lý do anh quyết định đưa gia đình về vùng nông thôn.



Tuy nhiên đến 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam (3 giờ sáng theo giờ Kiev) gia đình anh Trúc vẫn chưa đến nơi được bởi dòng xe xếp hàng chờ được vào thành phố quá dài.



Anh Đặng Nam đang sống ở thành phố Odessa cũng cho biết, việc di chuyển sơ tán hiện giờ là quá khó khăn vì khắp nơi đều đang có lệnh giới nghiêm. Tại Odessa, nơi có Làng Sen của người Việt, bắt đầu từ ngày 26/2, trên địa bàn tỉnh Odessa và trong thành phố Odessa đã áp dụng giờ giới nghiêm từ 19:00 đến 06:00. Ngày 27/2, cấm các hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Odessa, trong đó có thành phố Odessa, trừ các xe cấp cứu y tế, các phương tiện giao thông chuyên dụng, thực hiện các nhiệm vụ công, bật các còi hiệu, tín hiệu chuyên khi đi lại và các xe có giấy phép chuyên mới được đi lại.





Người Việt ở Làng Sen trú ẩn trong tầng hầm của tòa nhà. Ảnh Đặng Nam



Anh Xuân ở Kherson cho biết, hiện tại người Việt ở Kherson vẫn đang ở trong hầm trú ẩn, như gia đình anh chưa có kế hoạch di tản mà đang kiên trì sơ tán tại chỗ.



Ngày 26/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 26/2/2022 về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine.



Công điện gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nêu rõ:



Từ ngày 24/2/2022, tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine diễn biến phức tạp, nhanh chóng lan rộng trên lãnh thổ Ukraine, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp trong đó có khoảng 7.000 người Việt Nam đang cư trú tại Ukraine, chủ yếu là Kharkiv, Odessa và thủ đô Kyiv và một số nơi khác... T



rong tình hình phức tạp hiện nay tại Ukraine, với mong muốn hòa bình, ổn định và cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại tại Ukraine, một trong những quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là bảo đảm an ninh và an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công dân và pháp nhân Việt Nam ở Ukraine và các nơi có liên quan.



Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ Ngoại giao xây dựng Phương án đảm bảo an ninh, an toàn; sơ tán công dân và thành viên cơ quan đại diện khi cần thiết và triển khai hỗ trợ về nơi ở, lương thực, thực phẩm thiết yếu và các điều kiện cần thiết khác; Chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận lập danh sách công dân Việt Nam đang ở trong khu vực chiến sự, tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ, nhanh chóng đưa công dân rời khỏi các khu vực nguy hiểm, lánh nạn ở các nước láng giềng khi cần thiết và có phương án đưa những người có nhu cầu về Việt Nam theo đề nghị.



Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, đề nghị liên hệ theo đường dây nóng bảo hộ công dân: Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine (+380 (63) 8638999); Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga (+79916821617) hoặc Bộ Ngoại giao (+84 965411118, +84 981848484; Email baohocongdan@gmail.com).





