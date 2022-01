Kazakhstan bắt 7.939 người, "dập tắt đảo chính"

Tính đến ngày 10-1, lực lượng an ninh Kazakhstan đã bắt giữ 7.939 người trong làn sóng bạo lực tồi tệ nhất lịch sử nước này.





Con số trên do Bộ Nội vụ Kazakhstan đưa ra.



Hồi tuần trước, các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra trên khắp Kazakhstan khiến nhiều toà nhà công cộng bị chiếm giữ (trong thời gian ngắn) hoặc bị đốt phá. Ban đầu, các cuộc tuần hành ôn hoà nhằm phản đối giá nhiên liệu tăng cao nhưng sau đó biến thành bạo lực.



Chính phủ Kazakhstan đổ lỗi cho "những kẻ khủng bố và cực đoan do nước ngoài đào tạo đứng sau làn sóng bất ổn mới nhất".



Lực lượng an ninh Kazakhstan đã bắt giữ 7.939 người. Ảnh: EPA



Ông Karim Masimov, cựu Giám đốc Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan, tuần trước bị bắt giữ vì tình nghi phản quốc, vài ngày sau khi bị Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev sa thải.



Tổng thống Tokayev cũng sa thải nhiều thành viên nội các, đồng thời ra lệnh cho lực lượng an ninh trấn áp người biểu tình mạnh tay để chấm dứt tình trạng bất ổn và tuyên bố tình trạng khẩn cấp.



Kazakhstan đã đề nghị Nga gửi quân đội hỗ trợ lập lại trật tự. Truyền thông Nga và Kazakhstan trích một bài đăng của chính phủ trên mạng xã hội cho biết ít nhất 164 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình. Tuy nhiên, bài đăng này sau đó bị xoá.



Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Yerlan Karin phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước ngày 10-1: "Tôi nghĩ rằng có một số âm mưu liên quan đến các lực lượng phá hoại nước ngoài và trong nước".



Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: Reuters



Cùng ngày 10-1, Tổng thống Tokayev tuyên bố đã "dập tắt một cuộc đảo chính" và sẽ sớm cung cấp bằng chứng cho cộng đồng quốc tế về những gì xảy ra.



"Trật tự hiện đã được khôi phục ở Kazakhstan. Cuộc săn lùng "những kẻ khủng bố" đang diễn ra. 16 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và chúng tôi đang thống kê số lượng dân thường thiệt mạng do bạo lực" - Tổng thống Tokayev nói.



Nhà lãnh đạo Kazakhstan cho biết thêm hoạt động "chống khủng bố" và sứ mệnh do Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) triển khai - bao gồm 2.030 nhân viên an ninh và 250 thiết bị quân sự - sẽ sớm kết thúc.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)