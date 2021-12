Philippines: 137 người thiệt mạng do bão Rai, thương vong có thể tăng

Siêu bão Rai đổ bộ vào miền Nam và miền Trung Philippines từ ngày 16/12 với sức gió lên đến 195km/h, trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến quốc gia này trong những năm gần đây.



Số người chết vì siêu bão RAI tại Philippines lên tới 75 người

Cảnh tàn phá do bão Rai ở tỉnh Surigao del Norte (Philippines), ngày 17/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)





Thống kê chính thức công bố ngày 19/12 cho thấy số người thiệt mạng tại Philippines do siêu bão Rai đã tăng lên 137 người.



Con số trên được đưa ra sau khi người đứng đầu tỉnh miền Trung Bohol Arthur Yap thông báo số người thiệt mạng trong trận bão này đã tăng lên 63 người trong khi số người bị thương là 13 người.



Quan chức này cho biết thêm vẫn còn 10 người mất tích và con số thương vong có thể tăng lên do mới chỉ có 33 trong số 48 người đứng đầu các địa phương báo cáo con số thương vong.



Trong một thông báo trên Facebook, ông Yap đã yêu cầu chính quyền các địa phương tại tỉnh hơn 1,2 triệu dân này đẩy nhanh hoạt động cứu hộ, hỗ trợ lương thực và nước sạch cho người dân. Hiện, nước lũ đang lên nhanh tại nhiều nơi ở tỉnh Bohol, khiến người dân bị mắc kẹt và buộc phải leo lên mái nhà để tránh lũ.



Siêu bão Rai đổ bộ vào miền Nam và miền Trung Philippines từ ngày 16/12 với sức gió lên tới 195km/h, trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến quốc gia Đông Nam Á này trong những năm gần đây.



Thống kê của chính phủ Philippines cho thấy cơn bão Rai đã gây ảnh hưởng đến khoảng 780.000 người, trong đó hơn 300.000 người dân phải sơ tán. Bão làm gián đoạn các mạng lưới thông tin liên lạc và cấp điện tại ít nhất 227 thành phố và cho đến nay mới chỉ có 21 thành phố khôi phục mạng lưới điện.



Trước đó một ngày, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có chuyến thị sát ở quần đảo Dinagat, một trong những địa phương đầu tiên chịu ảnh hưởng từ bão Rai, và cam kết khoản viện trợ trị giá 40 triệu USD cho những nơi bị ảnh hưởng do bão.



Philippines nằm trong số những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới trước sự tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Ước tính, trung bình mỗi năm có tới 20 cơn bão ảnh hưởng đến nước này, để lại hậu quả nặng nề về kinh tế, cơ sở hạ tầng và con người tại những vốn đang gặp khó khăn.

Theo Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)