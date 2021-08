Xuất hiện virus gây tử vong đến 88%, lây từ động vật sang người như SARS-CoV-2 ở Tây Phi

Virus Marburg lần đầu tiên xuất hiện tại Tây Phi khiến WHO cảnh báo khả năng lây lan mạnh của virus gây tử vong đến 88% này.



Virus lạ "tái xuất" sau 15.000 năm, mang chuỗi gene "ngoài hành tinh"

Guinea đang đối diện virus mới sau khi vừa hết dịch Ebola. Ảnh: WHO





Hãng AFP ngày 10.8 đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay một virus chết người khác được ghi nhận lần đầu tiên tại Tây Phi, có liên quan Ebola và cũng lây từ động vật sang người.



Virus Marburg có trên vật chủ là dơi, với tỷ lệ gây tử vong ở người lên đến 88%, được tìm thấy trong mẫu bệnh phẩm của một người tử vong hôm 2.8 tại tỉnh Gueckedou ở Guinea.



“Khả năng virus Marburg lây lan xa và rộng có nghĩa là chúng ta cần ngăn chặn đường đi của nó”, theo bác sĩ Matshidiso Moeti, giám đốc khu vực châu Phi của WHO.



Virus Marburg được ghi nhận lần đầu vào năm 1967 và tất cả 12 ổ dịch từ đó đến nay chủ yếu ở phía nam và đông châu Phi. Ca nhiễm mới nhất được ghi nhận chỉ 2 tháng sau khi WHO công bố đợt dịch Ebola thứ 2 ở Guinea đã chấm dứt, sau khi lây lan từ năm ngoái khiến 12 người tử vong.



WHO cho rằng mối đe dọa từ virus Marburg là ở mức cao đối với Guinea và khu vực, nhưng ở mức thấp trên toàn cầu.

“Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan y tế để ứng phó nhanh dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn của Guinea trong đối phó Ebola, bệnh vốn lây theo cách tương tự”, theo bà Moeti.



Virus Marburg thường xuất hiện trên loài dơi Rousettus sống trong các hang động và hầm mỏ. Một khi lây sang người, virus này bắt đầu lây lan thông qua dịch cơ thể người nhiễm hoặc các bề mặt, đồ vật bị nhiễm.



Người nhiễm virus Marburg có triệu chứng ban đầu là sốt cao đột ngột, đau đầu và khó chịu. Tỷ lệ tử vong khi nhiễm là từ 24-88% trong các ổ dịch trước, tùy thuộc vào chủng virus và việc kiểm soát bệnh.

Theo KHÁNH AN (TNO)