Tấn công thánh chiến gây thương vong lớn tại Burkina Faso

Lực lượng an ninh Burkina Faso được triển khai tại hiện trường một vụ tấn công tại Ouagadougou ngày 2/3/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Ngày 19/5, một nguồn tin an ninh Burkina Faso cho biết các đối tượng có vũ trang vừa tấn công một ngôi làng và một nhóm binh lính đang tuần tra ở miền Đông và miền Bắc nước này, khiến ít nhất 15 dân thường và một binh sỹ thiệt mạng.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Đại tá Salfo Kaboré xác nhận vào đêm 18/5, các đối tượng có vũ trang chưa xác định danh tính đã đột nhập làng Adjarara thuộc xã Tin-Akoff và tấn công người dân đang tập trung làm lễ rửa tội, khiến 15 người thiệt mạng và một người bị thương.



Một nguồn tin an ninh khác cho biết cùng ngày cũng đã xảy ra cuộc tấn công khác nhằm vào một đoàn xe quân sự ở miền Đông Burkina Faso.



Một xe quân sự đi qua thị trấn Matiakoali đã bị trúng mìn, khiến một người thiệt mạng và một số khác bị thương.



Các thiết bị nổ tự chế này thường là vũ khí được các tay súng thánh chiến lựa chọn để chống lại lực lượng an ninh, cũng như giết hại nhiều dân thường trong khu vực.



Kể từ năm 2015, hơn 1.300 người đã thiệt mạng và khoảng một triệu người phải chạy nạn do các cuộc tấn công thánh chiến tại Burkina Faso.



Quốc gia này cũng là nơi tiếp nhận khoảng 20.000 người tị nạn từ nước láng giềng Mali bị tàn phá do tình trạng bạo lực thánh chiến và phiến quân.



Tương tự phần lớn khu vực Sahel của Tây Phi, Burkina Faso đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh ngày càng nghiêm trọng khi các nhóm có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào quân đội và dân thường.



Bạo lực leo thang tại đây đã dẫn đến một trong những cuộc khủng hoảng người tị nạn có quy mô tăng nhanh nhất thế giới. Chỉ tính riêng trong 2 tuần qua, hơn 16.000 người đã phải di tản do các hoạt động thánh chiến.



Việc người dân rời bỏ nhà cửa, chạy trốn bạo lực không chỉ gây ra những vấn đề lớn về mặt nhân đạo mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm cực đoan mở rộng hoạt động.



Trước tình trạng đó, quân đội nước này ngày 5/5 đã triển khai chiến dịch "Houne – Dighity" nhằm trấn áp các tay súng thánh chiến.



Cũng trong ngày 19/5, Chính phủ Nigeria cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong hai cuộc tấn công riêng biệt do các tay súng thực hiện tại bang Kaduna, miền Bắc nước này.



Đây là những vụ bạo lực mới nhất diễn ra tại khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động trộm cướp gia súc và bắt cóc.



Vụ tấn công đầu tiên diễn ra rạng sáng cùng ngày (theo giờ địa phương) khi nhiều tên cướp có vũ khí tràn vào làng Ungwan Gaida, thuộc huyện Chikun, sát hại ít nhất 8 người. Giới chức địa phương cho biết một nhà thờ và một số ngôi nhà đã bị đốt cháy.



Vụ việc thứ hai là các phần tử vũ trang xâm nhập làng Marraban Jos, giết hại 3 người chăn thả gia súc, sau đó đánh cắp một số lượng lớn bò.



Khu vực Tây Bắc và miền Trung Nigeria thường xuyên xảy ra các vụ tấn công, bắt cóc, sát hại người dân, trộm gia súc và đốt phá các căn nhà.



Gần đây, các nhóm tội phạm còn nhắm mục tiêu vào các trường học. Hàng trăm học sinh đã bị bắt cóc kể từ cuối năm ngoái.

Theo Nguyễn Tú-Quang Trường (TTXVN/Vietnam+)