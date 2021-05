Ấn Độ: Ít nhất 25 người tử vong do ngộ độc rượu tại Uttar Pradesh

Theo số liệu của Hiệp hội quốc tế rượu và đồ uống có cồn Ấn Độ, mỗi năm có khoảng 5 tỷ lít rượu được tiêu thụ ở nước này, 40% trong số đó là rượu lậu và rượu giả.



Điều trị cho các nạn nhân một vụ ngộ độc rượu tại Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)



Cảnh sát Ấn Độ ngày 30/5 cho biết ít nhất 25 người đã tử vong do ngộ độc rượu tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này.



Theo người phát ngôn cảnh sát địa phương Ajab Singh, hiện nhiều người vẫn đang điều trị trong bệnh viện sau khi uống rượu. Cảnh sát đã bắt giữ 10 người liên quan đến vụ việc.



Theo số liệu của Hiệp hội quốc tế rượu và đồ uống có cồn Ấn Độ, mỗi năm có khoảng 5 tỷ lít rượu được tiêu thụ ở nước này, 40% trong số đó là rượu lậu và rượu giả.



Rượu giả, kém chất lượng do các cơ sở nấu rượu lậu chế biến mỗi năm cướp đi sinh mạng của hàng trăm người ở Ấn Độ, chủ yếu là người lao động nghèo.



Năm 2019, khoảng 150 người đã tử vong do uống rượu giả rẻ tiền ở bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ.



Theo Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)