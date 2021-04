Mỹ -Triều Tiên: Phía sốt ruột, bên chưa vội

Sau khi Triều Tiên tiến hành mấy vụ phóng tên lửa, tân tổng thống Mỹ Joe Biden trong làn họp báo đầu tiên coi việc xử lý quan hệ của Mỹ với Triều Tiên là chuyện hàng đầu về đối ngoại.



Điềm báo cho quan hệ Mỹ - Triều Tiên



Ông Biden nói như vậy thôi chứ nhìn vào những hành động cụ thể ở phía ông Biden và cộng sự thì cảm nhận chung chỉ có thể là những động thái vừa rồi của Triều Tiên không khiến cho phía Mỹ phải quan ngại nhiều và quan ngại thật sự ở vào thời điểm hiện tại. Đối với Mỹ, đúng là Triều Tiên vừa phóng tên lửa thật và phía Mỹ coi việc ấy vi phạm những nghị quyết của LHQ về Triều Tiên.



Nhưng Triều Tiên mới lại chỉ phóng tên lửa tầm ngắn và thường thì Triều Tiên vẫn hành động như vậy mỗi lần ở Mỹ có sự thay đổi chính quyền như hồi năm 2009 chỉ bốn tháng sau khi ông Barack Obama nhậm chức tổng thống Mỹ hay hồi tháng 2.2017 chỉ không đầy một tháng sau khi ông Donald Trump chính thức kế nhiệm ông Obama.



Thậm chí cũng trong năm 2017, Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa chỉ 4 ngày sau khi ông Moon Jae-in tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hàn Quốc. Vì thế, phản ứng của phía Mỹ, kể cả với phát ngôn nói trên của ông Biden, không hề gay gắt. Mỹ không gia tăng mức độ trừng phạt Triều Tiên mà vẫn để ngỏ khả năng sẵn sàng đi vào thương thảo với Triều Tiên.



Rõ ràng là phía Mỹ không vội vã với việc xử lý quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên. Ông Biden có thể không khác người tiền nhiệm trong chính sách đối với Trung Quốc nhưng rất khác ông Trump trong chính sách đối với Triều Tiên và cách thức giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.



Ông Biden và cộng sự trong những tháng ngày cầm quyền đầu tiên ở Mỹ phải tập trung trước hết vào chuyện đối nội, cụ thể là đối phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, khôi phục tăng trưởng kinh tế và cải thiện tình trạng an sinh xã hội cho dân Mỹ.



Chính quyền mới ở Mỹ hiện vẫn trong quá trình hoạch định lại chính sách đối ngoại nói chung, trong đó có chính sách đối với Triều Tiên. Triều Tiên là vấn đề mà ông Biden và cộng sự không thể không giải quyết nhưng hiện tại thật sự chưa cấp thiết cần phải được nhanh chóng giải quyết.



Cho nên, chính quyền mới ở Mỹ ở thời gian này không những không làm găng với Triều Tiên mà còn chủ động đề xướng tiếp xúc với Triều Tiên, khích lệ Triều Tiên hướng tới đối thoại chứ không đối đầu. Ngay cả sau khi Triều Tiên có lời lẽ thiếu thiện chí và hữu hải với Mỹ cũng như lại phóng tên lửa, phía chính quyền của ông Biden vẫn để ngỏ khả năng gây dựng hoà dịu.



Điều hiện cũng có thể thấy rõ ở chính quyền của ông Biden là chính quyền này sẽ không tiếp tục quan điểm định hướng chính sách của chính quyền tiền nhiệm và cách tiếp cận xử lý vấn đề Triều Tiên của chính quyền tiền nhiệm nhưng chưa xác định ra được chính sách và cách tiếp cận mới riêng cho mình.



Trong khi ấy, phía Triều Tiên lại không thể không sốt ruột. Chính quyền mới ở Mỹ là đối thủ mới của Triều Tiên. Chính quyền này đang hoạch định lại chính sách đối với Triều Tiên nên phía Triều Tiên phải tìm cách tác động vào quá trình hoạch định chính sách ấy, phải nhắc nhở chính quyền ấy về những yêu cầu đòi hỏi của Triều Tiên, phải cảnh báo và răn đe chính quyền ấy về chớ có đi theo lối đường mà phía Triều Tiên coi là vết xe đổ.



Triều Tiên dùng những động thái mới kia để phát đi thông điệp về phía Mỹ và đồng minh là Triều Tiên không chỉ có quyết tâm mà còn có những con chủ bài đắc dụng trong quan hệ với họ cũng như Triều Tiên không để cho Mỹ chơi con bài thời gian với Triều Tiên.



Triều Tiên chủ ý làm cho chuyện quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ nói chung, chuyện vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên nói riêng lại trở thành một tâm điểm của chính trị thế giới thu hút sự quan tâm chung của thế giới và buộc Mỹ phải ưu tiên xử lý.



Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra còn dai dẳng trên thế giới, tất cả mọi nơi trên thế giới phải dành ưu tiên chính sách hàng đầu cho việc ứng phó dịch bệnh, chuyện chính trị an ninh khu vực phần nào bị lu mờ.



Cục diện tình hình ấy gây bất lợi lớn cho Triêu Tiên trong việc giữ thế chủ động và sử dụng vũ khí chiến lược là chương trình hạt nhân và tên lửa để xử lý quan hệ với Mỹ. Cho nên trong thời gian tới, nhiều khả năng phía Triều Tiên sẽ tiếp tục thử tên lửa với mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào mức độ phản ứng của Mỹ. Không loại trừ khả năng Triều Tiên phóng cả tên lửa đạn đạo liên lục địa và cả lại thử nghiệm hạt nhân, nhưng đấy là chuyện của sau này chứ không phải của hiện tại và của thời gian tới.



Triều Tiên và chính quyền mới ở Mỹ hiện mới đang chuẩn bị chứ chưa bắt đầu cuộc chơi mới với nhau mà trong đó phía Mỹ nắm bài của Triều Tiên rõ và chắc hơn Triều Tiên nắm bài Mỹ. Cũng chính vì thế mà Triều Tiên không muốn để cho Mỹ trì hoãn cuộc chơi và sẽ phải rất thận trọng với việc sử dụng những con chủ bài của mình.

https://danviet.vn/my-trieu-tien-phia-sot-ruot-ben-chua-voi-20210413130442656.htm



Đại sứ Trần Đức Mậu

(Dẫn nguồn Dân Việt)