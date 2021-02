Bộ trưởng Y tế Myanmar Myint Htwe tuyên bố rời bỏ chức vụ

Bộ trưởng Y tế Myanmar Myint Htwe tuyên bố sẽ rời bỏ chức vụ do "tình hình phức tạp" ở nước này, đồng thời kêu gọi các đồng nghiệp tiếp tục phục vụ người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành.



Bộ trưởng Y tế Myanmar Myint Htwe. (Nguồn: gnlm.com.mm)



Theo hãng tin Reuters, ngày 1/2, Bộ trưởng Y tế Myanmar Myint Htwe tuyên bố sẽ rời bỏ chức vụ do "tình hình phức tạp" ở nước này, sau khi cùng ngày trước đó, quân đội đã bắt giữ các nhà lãnh đạo chính phủ.



Trong một tuyên bố đăng trên trang Facebook chính thức của Bộ Y tế Myanmar, ông Myint Htwe kêu gọi các đồng nghiệp tiếp tục phục vụ người dân, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành.



Cùng ngày, hai nghị sỹ Myanmar cho biết các lực lượng an ninh ở thủ đô Nay Pyi Taw đang canh gác nơi ở của các nghị sỹ quốc hội.



Theo Hạ nghị sỹ Sai Lynn Myat, các xe tải quân sự đã chặn lối ra của khu nhà nơi các nghị sỹ sống trong thời gian diễn ra các phiên họp.



Theo ông, tất cả các nghị sỹ đều trong tình trạng sức khỏe tốt, nhưng không được phép ra ngoài.



Trong khi đó, trong một tuyên bố đăng trên trang mạng Facebook, Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar cho biết hãng hàng không Myanmar đã ngừng mọi chuyến bay chở khách tới nước này. Toàn bộ các sân bay ở nước này cũng đã bị đóng cửa.



Trước đó, sáng 1/2, quân đội Myanmar đã bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống U Win Myint, Bộ trưởng Tài chính và Kế hoạch Soe Nyunt Lwin cùng một số quan chức thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD).



Quân đội Myanmar cho biết cuộc bầu cử mới ở nước này sẽ được tổ chức sau khi tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm kết thúc. Sau đó, lực lượng này sẽ trao lại quyền điều hành đất nước cho chính phủ mới.



Quân đội Myanmar nêu rõ trong thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp, Ủy ban Bầu cử liên bang Myanmar sẽ được cải tổ và kết quả cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào tháng 11/2020 sẽ được xem xét lại.



Lực lượng này cho biết thêm quyền điều hành đất nước sẽ được chuyển giao cho Tổng Tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing.



Nhiều nước và tổ chức đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" tình hình tại Myanmar.



Trong một tuyên bố, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã kêu gọi các bên ở Myanmar theo đuổi "đối thoại, hòa giải", cũng như sớm đưa tìnhhình trở lại bình thường.



Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của "ổn định chính trị ở các quốc gia thành viên ASEAN" nhằm đạt được hòa bình, ổn định và thịnh vượng của Cộng đồng ASEAN.



Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại, đồng thời cho biết đang theo dõi tình hình hiện nay ở Myanmar.



Theo bộ trên, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo an toàn và các quyền của công dân cũng như doanh nghiệp nước này hiện đang hoạt động tại Myanmar.



Thống kê cho thấy hiện có khoảng 3.800 người Hàn Quốc đang sinh sống ở Myanmar.

Theo Ngọc Hà (TTXVN/Vietnam+)