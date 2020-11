3 quan chức Lầu Năm Góc đồng loạt từ chức trong một ngày

Ba quan chức Lầu Năm Góc cùng từ chức hôm 10-11, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper.





"Hôm nay, ông James Anderson - quyền Thứ trưởng quốc phòng phụ trách vấn đề chính sách, ông Joseph Kernan - Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách về Tình báo và An ninh - cùng với chánh văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jen Stewart đã nộp đơn từ chức" - Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố cung cấp cho trang tin American Military News.



Đơn từ chức của cả ba quan chức trên có hiệu lực kể từ ngày 10-11.



Lầu Năm Góc nói rằng việc từ chức của ông Kernan đã được lên kế hoạch trước đó vài tháng. Tuy nhiên, họ không cho biết liệu việc từ chức của ông Anderson hoặc ông Stewart có nằm trong kế hoạch trước hay không.



Các quan chức quốc phòng nói với trang Politico rằng ông Anderson đã từ chức sau "nhiều lần bất đồng với văn phòng nhân sự của Nhà Trắng".





Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Ảnh: Reuters



Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher C. Miller phát biểu: "Tôi muốn cảm ơn ông Anderson, Đô đốc Kernan và ông Stewart vì sự phục vụ của họ đối với quốc gia và Bộ Quốc phòng. Trong suốt sự nghiệp của mình, mỗi người đã đóng góp to lớn vào việc bảo vệ tổ quốc và tương lai của Bộ Quốc phòng. Chúng tôi chúc họ những điều tốt đẹp nhất trong hành trình tiếp theo".



Ông Anderson, người đảm nhận vị trí trên trong 9 tháng, sẽ được thay thế bằng vị tướng về hưu Anthony Tata.



"Tôi đặc biệt biết ơn vì đã được giao phó lãnh đạo những người tận tụy của bộ phận chính sách, những người đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia. Bây giờ, hơn bao giờ hết, thành công lâu dài của chúng ta phụ thuộc vào việc tuân thủ Hiến pháp Mỹ mà tất cả công chức tuyên thệ bảo vệ" - ông Anderson viết trong đơn từ chức.



Người thay ông Stewart là ông Kash Patel, làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Trong khi đó, ông Kernan sẽ được thay thế bởi ông Ezra Cohen-Watnick, giám đốc tình báo tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ



Ông Adam Smith, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện, bày tỏ nỗi lo về động thái từ chức hàng loạt nói trên trong thời kỳ "chuyển giao quyền lực" sau bầu cử khi cho rằng điều này có thể đánh dấu sự khởi đầu của quá trình hủy hoại Bộ Quốc phòng.

